Психолог рассказала о плюсах и минусах популярных методик развития детей

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что методика Монтессори не учит детей общаться со своими сверстниками. Именно поэтому к выбору развивающих программ следует отнестись серьезно. Об этом сообщает News.ru.
"Методика Монтессори является, пожалуй, ведущей, когда ребенку представляется множество различных материалов и он может поиграть в любой последовательности. Однако в этой методике плохо, что не уделяется внимание тому, что дети могли бы взаимодействовать между собой, договариваться, так как необходима социализация", – сказала психолог.
Наумова подчеркнула, что у этой методики есть серьезный плюс – она учит детей самостоятельности.
Психолог напомнила о еще одном популярном методе, которые помогает обучить ребенка счету и чтению – это "Кубики Зайцева". Она отметила, что в чистом виде методику не используют, но в комплексе с другими программами она подойдет даже для детей когнитивными нарушениями.
Если родители сомневаются в своем выборе, Наумова советует поговорить с детским нейропсихологом. Специалист выявит у ребенка сильные и слабые стороны, при помощи индивидуального подхода подберет подходящий вариант.