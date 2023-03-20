Психолог рассказала о плюсах и минусах популярных методик развития детей

"Методика Монтессори является, пожалуй, ведущей, когда ребенку представляется множество различных материалов и он может поиграть в любой последовательности. Однако в этой методике плохо, что не уделяется внимание тому, что дети могли бы взаимодействовать между собой, договариваться, так как необходима социализация", – сказала психолог.