Какие обследования уберегут ребенка от трагедии на физкультуре

Подростки подвержены риску возникновения хронических заболеваний, по этой причине нужно хотя бы раз в год проводить профилактические осмотры педиатра, ортопеда-хирурга, окулиста. Совет дал семейный врач Алексей Белов, комментируя ситуацию с петербуржской школьницей, погибшей на уроке физкультуры.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», ученица седьмого класса умерла во время урока физкультуры. Ситуация произошла в школе на улице Федора Абрамова в Санкт-Петербурге. Девочке стало плохо после пробежки. Приехавшие по вызову врачи не успели реанимировать подростка. Сообщалось, что семиклассница могла умереть из-за генетического заболевания.

По словам Белова, именно в подростковом возрасте велик риск формирования хронической патологии. Это объясняется гормональной перестройкой растущего организма, а также ежедневными умственными и физическими нагрузками.

«В этом возрасте многие дети впервые сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Все эти факторы могут привести к появлению проблем со здоровьем. Поэтому так важны правильная организация распорядка дня, профилактика имеющихся наследственных патологий», — отметил врач, чьи слова приводят «Невские новости».