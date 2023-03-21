Сахар делает детей гиперактивными. Правда ли это?

Утверждают, что…

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Детям нельзя много сладкого, так как содержащийся в таких продуктах сахар вызывает гиперактивность, раздражительность, повышенную возбудимость, проблемы со сном и т.п.

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А как на самом деле?

На данный момент известно, что потребление сахара, даже в больших количествах, в норме не способствует гиперактивности, невнимательности, снижению умственной производительности или другим проблемам с поведением ни у детей, ни у взрослых. Анализ статистических данных не выявил какой-то значимой взаимосвязи. А если в отдельных случаях эффект и есть, то он слабый и нельзя сказать, что он затрагивает всех детей.

Кроме того, показатели тех исследований, где наблюдали только за детьми, отличаются от тех, в которых участвовали еще и родители. Как оказалось, убеждения и ожидания вторых оказывают куда большее влияние на результаты, чем употребление определенных продуктов. Это, возможно, одна из причин живучести мифа.

Сейчас исследования часто изучают влияние сахара на поведение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Некоторые из таких работ отмечают иногда корреляцию между потреблением сахара и повышением риска развития СДВГ. При этом именно пищевые, то есть содержащиеся непосредственно в продуктах, сахара не увеличивают риск проявления СДВГ, а вот употребление сладких напитков, в которые сахар добавляют дополнительно, по некоторым данным, повышало его на 40%.

Но в целом эти результаты не столь надежны, чтобы на их основе делать выводы для всех пациентов с СДВГ. Такие показатели могут быть связаны с различными факторами: методологией работ, размером выборки, физическим здоровьем испытуемых и т.п. Для более точных выводов требуется больше корректных исследований.

При умеренном употреблении сахара и сахаросодержащих продуктов оно не приводит к негативным последствиям для здоровья. Даже есть данные, что потребление сахара может снизить агрессивность поведения или улучшить работоспособность во время физической активности. Но и здесь нельзя полностью доверять выводам, так как на результаты исследований могли повлиять другие факторы. А если говорить о раздражительности и агрессивности детей, то такое поведение чаще всего вызывают именно социальные факторы.

Тем не менее важно помнить, что чрезмерное потребление продуктов, содержащих сахар, связано с развитием факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в детстве. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует детям в возрасте от 2 до 18 лет сократить потребление так называемого добавленного сахара до "шести чайных ложек" — 25 г — в день. А сладкие напитки следует ограничить объемом 250 мл в неделю, так как одна бутылка газировки на 1,5 л может содержать более 16 чайных ложек добавленного сахара. Детям в возрасте до двух лет вообще не рекомендуется употреблять продукты или напитки с добавлением сахара. Роспотребнадзор также напоминает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничивать ежедневное потребление сахара.

Что в сухом остатке?