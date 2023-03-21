8 признаков хорошего отца

Многие статьи о родительстве сосредоточены на фигуре матери: они описывают, как быть достойной мамой, как правильно кормить ребёнка грудью и другие моменты, ориентированные на женскую фигуру в семье. Роль папы при этом уходит из центра внимания, однако и в ней есть множество деталей и особенностей.

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Тлум.Ру разбирается, какие качества определяют хорошего отца и на что стоит обратить внимание тем, кто хочет стать папой или уже является им.

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№ 1. Защита

Хороший папа защищает своих детей — однако тут речь идёт не о физической защите (уж точно не стоит драться с одноклассниками сына или дочери), а скорее об общей защите. Родителю следует учитывать интересы ребёнка, проводить чёткие и понятные границы в общении (и учить их выставлять), учить последствиям неправильного выбора, обсуждать с ним вещи, которые он должен знать. Исследования показывают, что участие отца в воспитании детей может влиять на их общее развитие, так что обращайте внимание на этот пункт.

№ 2. Любовь

Отцы любят своих детей — это незыблемое правило. Не забывайте демонстрировать эту любовь — говорить об этом прямо, обнимать и целовать своих детей, причём мальчиков и девочек одинаково. Вопреки стереотипам, мужчинам не чужды нежность и желание тактильного контакта, так что не стоит отказываться от этого.

№ 3. Доверие

Отцовская фигура, равно как и материнская, у детей ассоциируется с правильными решениями и в целом с правдой. По умолчанию родитель никогда не врёт — и, если вы хотите сохранить доверие ребёнка на долгие годы, не подрывайте его.

№ 4. Поощрение

Дети (по крайней мере, до достижения бунтарского подросткового возраста) прислушиваются к мнению своих родителей, и поощрение мамы с папой чрезвычайно важно для них. Так что, если ребёнок собирается участвовать в спортивном матче или выступать на концерте, постарайтесь посетить это мероприятие и изо всех сил поддерживать его. Поощрение важно и в повседневных делах: хвалите детей за выполненные домашние дела, хорошие оценки, мелкие бытовые успехи. Ваши слова имеют большое значение для детей — они могут как вдохновить их, так и заставить почувствовать себя опустошёнными.

№ 5. Терпение

Для хорошего отца характерно терпение, чтобы уметь выслушать своих детей — и, что самое главное, услышать их. Это включает в себя как умение взглянуть на ситуацию с их точки зрения, так и простое умение быть рядом в моменты, когда им особенно важна забота.

И, да, это относится и других аспектов жизни — поверьте, ваш ребёнок не станет лучше понимать математику, если объяснять сложные моменты повышенным тоном. Он может с трудом воспринимать материал, но рано или поздно поймёт его, если объяснять чётко и терпеливо.

№ 6. Уважение

Дети вырастают куда более здоровыми морально, если растут в хорошей атмосфере. Её зачастую обеспечивает уважение — и в это понятие входит сразу несколько моментов. Во-первых, это уважение к супруге — матери детей. Хороший отец учит своих детей уважать мать, и он делает это, уважая своего партнёра. Он уважает её взгляды и мнение и не спорит с ней на глазах детей, подрывая их уважение. Также стоит обращать внимание на уважение к детям — они тоже личности, пускай и маленькие, и у них есть своё мнение и свои чувства, которые легко обидеть.

№ 7. Время

Если папа дома, детям весело. Он играет с ними, делится жизненными советами, облегчает все занятия, а домашнюю работу делает приятной. Отец вовлекает их в свои дела, параллельно обучая базовым навыкам, и помогает найти новые хобби. Телефоны, планшеты и другие отвлекающие гаджеты можно будет отложить на несколько часов.

№ 8. Учёба

Нет, тут дело не только в объяснении косинусов и тангенсов. Хорошие отцы учат не только академическим знаниям, но и бытовым, повседневным. Они показывают, как дети могут направить свои эмоции в правильное русло, когда сталкиваются с неудачей или разочарованием, как они могут использовать свою энергию во благо, как они могут планировать учебные часы так, чтобы успеть максимально много и как можно более эффективно.