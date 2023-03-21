Как понять, что нужно ребенку: 7 книг о детской психологии

Воспитание детей — тяжелый труд. И каждый родитель пытается найти советы и практики, которые облегчат этот процесс и помогут детям вырасти счастливыми и успешными. Мы собрали несколько книг от специалистов по детской психологии, которые можно найти на Букмейте.

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«Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», Людмила Петрановская

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Психолог Людмила Петрановская — автор бестселлеров «Если с ребёнком трудно», «Дитя двух семей», а также популярной серии книги «Что делать, если…». В своей книге «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» рассказывает о том, как любовь и забота родителей год за годом формируют в ребенке опору, на которой держится его личность. Прочитав книгу Петрановской, основанную на научной теории привязанности, вы сможете лучше понять вашего ребенка и помочь ему расти и развиваться гармонично. «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» будет полезна родителям, педагогам и психологам.

«Чудеса активного слушания», Юлия Гиппенрейтер

Юлия Борисовна Гиппенрейтер — один из самых известных в России детских психологов и автор цикла «Общаться с ребенком. Как?». Она помогла многим родителям выбрать правильный стиль общения с ребенком. Ее новая книга «Чудеса активного слушания» будет полезна родителям, которые хотят овладеть техникой активного слушания, чтобы получить настоящий глубокий контакт с ребенком. Чтение этой книги будет легким и приятным благодаря небольшому объему и прекрасному слогу автора.

«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили», Адель Фабер, Элейн Мазлиш

Адель Фабер и Элейн Мазлиш — всемирно известные специалисты в области отношений родителей с детьми. В своей книге они делятся как собственным опытом, так и опытом родителей, которые посещали их семинары. Авторы помогают родителям понять, как донести до ребенка свои мысли и чувства без укоров. Эта книга, приправленная жизненным юмором, может стать руководством по правильному общению с детьми. Она содержит проверенные рекомендации и не затрудняет чтение нудной теорией. Книга будет интересна всем, кто хочет преодолеть вечный конфликт поколений максимально безболезненно.

«Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я)», Филиппа Перри

Воспитание ребенка — это, безусловно, вызов для родителей, особенно если они хотят быть «идеальными». В своей книге известный психотерапевт Филиппа Перри объясняет мамам и папам, как избавиться от бремени образа «идеального родителя» и призывает обратить внимание на действительно важные вещи. Вы узнаете, как начать принимать и разделять чувства ребенка, научитесь разрешать конфликты мирно, а главное — сможете создать теплые и доверительные отношения с детьми, которые продлятся всю жизнь. Книга основана на реальных историях родителей, с которыми работала Перри.

«Нет, это нормально», Елена Аверьянова

Несмотря на то, что воспитанием детей занимались всегда, мы каждый день узнаем что-то новое о родительстве. Сейчас мамы и папы испытывают огромное социальное давление, так как во главу угла ставится «идеальность» родителя. Все стремятся быть идеальными и воспитывать таких же идеальных детей. Но это неверная позиция — мы все неидеальны, и ничего плохого в этом нет. Книга «Нет, это нормально» поможет родителям ответить на все вопросы, которые раньше было неловко задать, или на которые другим было неловко ответить.

«Как бы тебе объяснить: Находим нужные слова для разговора с детьми», Екатерина Сигитова

Екатерина Сигитова — психотерапевт, доктор наук и мама, которая собрала важные советы для других родителей в своей книге. Она рассказывает о том, как родителям говорить с детьми на неудобные, не очень популярные и непростые темы. Каждая глава книги посвящена конкретной теме: личным отношениям, сексу, смерти, безопасности в интернете, разводу, войнам и многому другому. Автор простым языком доносит важные мысли и ценности до читателя, а также учит общаться с детьми с учетом их возраста и особенностей восприятия.

«Малыши: Время чудес (0–2 года)», Хедвиг Монтгомери