Как понять, что нужно ребенку: 7 книг о детской психологии

Воспитание детей — тяжелый труд. И каждый родитель пытается найти советы и практики, которые облегчат этот процесс и помогут детям вырасти счастливыми и успешными. Мы собрали несколько книг от специалистов по детской психологии, которые можно найти на Букмейте.
Психолог Людмила Петрановская — автор бестселлеров «Если с ребёнком трудно», «Дитя двух семей», а также популярной серии книги «Что делать, если…». В своей книге «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» рассказывает о том, как любовь и забота родителей год за годом формируют в ребенке опору, на которой держится его личность. Прочитав книгу Петрановской, основанную на научной теории привязанности, вы сможете лучше понять вашего ребенка и помочь ему расти и развиваться гармонично. «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» будет полезна родителям, педагогам и психологам.
Юлия Борисовна Гиппенрейтер — один из самых известных в России детских психологов и автор цикла «Общаться с ребенком. Как?». Она помогла многим родителям выбрать правильный стиль общения с ребенком. Ее новая книга «Чудеса активного слушания» будет полезна родителям, которые хотят овладеть техникой активного слушания, чтобы получить настоящий глубокий контакт с ребенком. Чтение этой книги будет легким и приятным благодаря небольшому объему и прекрасному слогу автора.
Адель Фабер и Элейн Мазлиш — всемирно известные специалисты в области отношений родителей с детьми. В своей книге они делятся как собственным опытом, так и опытом родителей, которые посещали их семинары. Авторы помогают родителям понять, как донести до ребенка свои мысли и чувства без укоров. Эта книга, приправленная жизненным юмором, может стать руководством по правильному общению с детьми. Она содержит проверенные рекомендации и не затрудняет чтение нудной теорией. Книга будет интересна всем, кто хочет преодолеть вечный конфликт поколений максимально безболезненно.
Воспитание ребенка — это, безусловно, вызов для родителей, особенно если они хотят быть «идеальными». В своей книге известный психотерапевт Филиппа Перри объясняет мамам и папам, как избавиться от бремени образа «идеального родителя» и призывает обратить внимание на действительно важные вещи. Вы узнаете, как начать принимать и разделять чувства ребенка, научитесь разрешать конфликты мирно, а главное — сможете создать теплые и доверительные отношения с детьми, которые продлятся всю жизнь. Книга основана на реальных историях родителей, с которыми работала Перри.
Несмотря на то, что воспитанием детей занимались всегда, мы каждый день узнаем что-то новое о родительстве. Сейчас мамы и папы испытывают огромное социальное давление, так как во главу угла ставится «идеальность» родителя. Все стремятся быть идеальными и воспитывать таких же идеальных детей. Но это неверная позиция — мы все неидеальны, и ничего плохого в этом нет. Книга «Нет, это нормально» поможет родителям ответить на все вопросы, которые раньше было неловко задать, или на которые другим было неловко ответить.
Екатерина Сигитова — психотерапевт, доктор наук и мама, которая собрала важные советы для других родителей в своей книге. Она рассказывает о том, как родителям говорить с детьми на неудобные, не очень популярные и непростые темы. Каждая глава книги посвящена конкретной теме: личным отношениям, сексу, смерти, безопасности в интернете, разводу, войнам и многому другому. Автор простым языком доносит важные мысли и ценности до читателя, а также учит общаться с детьми с учетом их возраста и особенностей восприятия.
Специалист по семейной терапии и клинической психологии Хедвиг Монтгомери — автор международных бестселлеров о воспитании детей. В книге «Малыши: Время чудес (0–2 года)» автор обобщает опыт и знания, необходимые для того, чтобы справиться с новыми обязанностями. Книга дает ответы на вопросы новоиспеченных родителей и содержит практические советы, которые помогают строить здоровые и близкие отношения с детьми. Вы узнаете обо всем необходимом для ребенка в его первые годы жизни, включая ритм сна, игры, питание и речь ребенка.