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1 час назад

5 незаменимых вещей для прогулки с ребенком в межсезонье

Eva.ruиещё 2

Прогулка в парке с детьми — традиционное и к тому же действительно полезное времяпрепровождение для всей семьи. Порой важно выбирать именно такой совместный отдых, который доставит удовольствие как детям, так и их родителям.

5 незаменимых вещей для прогулки с ребенком в межсезонье
Фото: Eva.ruEva.ru

Но весной к прогулкам стоит готовиться более тщательно и продуманно, ведь возрастает риск простудиться из-за изменчивой погоды.

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Мы выбрали 5 самых необходимых вещей, которые помогут прогуляться без переживаний и неприятных последствий.

Точный прогноз на день

Начать планирование стоит с прогноза погоды, ведь именно в последней сокрыто все весеннее коварство. Изучив данные, вы сможете подобрать подходящую одежду для ребенка, не попасть под дождь или снег, и выяснить, в каком районе будет солнечно. Выбрать наряд для прогулки и иметь под рукой точный прогноз на день, который постоянно обновляется, поможет Яндекс Погода.

Универсальное утепление

Термоодежда давно стала незаменимой частью гардероба многих. Особенно она поможет в условиях морозов и межсезонья, когда промозглость способна пробраться даже под самый плотный пуховик. Также термоодежда позволяет удерживать тепло, чтобы ребенок находился в комфортной температуре и не вспотел. Специализированные ткани отводят влагу с тела и выполняют функцию термоизоляции.

Для маленького ребенка лучше подобрать одежду без синтетических примесей. А для тех, кто постарше и более активен, можно брать двухслойные комплекты с более устойчивой защитой.

GPS-трекер

Еще один повод для тревоги, который особенно касается родителей непоседливых и любопытных детей — страх, что ребенок может потеряться.

Если вы хотите быть спокойны на природе и проводить время без лишнего стресса, можно приобрести удобные часы с GPS-трекером, которые помогут всегда видеть расположение вашего чада и также ему не терять вас.

Сейчас ассортимент таких девайсов невероятно широк. Каждое устройство безопасно фиксируется на руке и имеет простой понятный интерфейс.

Вездеходные колеса

Для тех, кто выбирается на прогулку с малышом, будут полезны внедорожные колеса для детской коляски. Ведь распутица может настигнуть весной даже в облагороженном парке, а если отправиться в лесную зону — точно стоит основательно подготовить средство передвижения.

Внедорожные колеса имеют особую специфику по материалу и размеру, что позволяет справляться со слякотью. Такие колеса можно найти во многих детских магазинах.

Бокс для перекуса

Любой родитель знает, что лучше всегда иметь при себе что-то на перекус. Тем более, если запланирована долгая прогулка. Голодный ребенок — несчастный родитель и конец всех мероприятий. Поэтому, собираясь на воздух, подготовьте походный бокс и термос. Так все останутся сытыми и полными сил, а горячий напиток еще и согреет. Подобрать контейнер и термос на свой вкус не составит труда.

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