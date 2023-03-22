Как уберечь детей от инфекции

По словам медиков, уберечь детей от инфекций, которые могут нанести серьезный вред здоровью и стать угрозой для жизни, поможет вакцинация.

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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, заместитель главного врача городской клинической поликлиники № 15 Светлана Пыркова рассказала:

- Основные прививки, необходимые с самого рождения для защиты ребенка от таких инфекционных заболеваний, как туберкулёз, полиомиелит, вирусный гепатит, дифтерия, столбняк, краснуха, корь, паротит, коклюш, пневмококковая и гемофильная инфекции, включены в Национальный календарь профилактических прививок. Он постоянно совершенствуется. Вакцины, включенные в Национальный календарь, бесплатны для наших маленьких пациентов.

Педиатр отметила, что все заболевания, против которых нужна вакцинация, очень опасны. Они могут представлять угрозу для жизни при каких-либо осложнениях. Чем больше детей вакцинируют, тем ниже будут риски распространения болезней.

Отмечается, что иммунизацию проводят в поликлиниках, в школах и дошкольных учреждениях, в которых созданы необходимые условия. При этом для вакцинации не нужна специальная подготовка, однако перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть врач.

Вакцина, по словам медика, - это ослабленный вирус или микроб, который не способен вызвать само заболевание. Он инициирует в организме выработку продукции белков (антител), которые могут противостоять заболеванию и защитят ребёнка, если тот будет инфицирован.