Приемный ребенок ищет биологических родителей — что делать

Прежде чем ответить на вопрос: «Что делать, если приёмный ребёнок ищет биологических родителей», потребуются ответы на некоторые другие вопросы.

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Об авторе: Кристина Аверина — кандидат юридических наук, магистр психологии, практикующий судебный эксперт, медиатор – тренер. Опыт работы в органах опеки и попечительства 16,5 лет.

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Когда вы принимали на себя обязательства по воспитанию приёмного ребёнка, допускали, что у него могут возникнуть вопросы про его биологическую семью? Ваш ребёнок всегда знал, что он приёмный в вашей семье? Что вы готовы сделать для того, чтобы ваш приёмный ребёнок никогда не узнал о том, что он приёмный? Постарайтесь ответить на них себе предельно честно:

С позиции экспертного опыта могу сказать, что с такими вопросами ко мне обращались очень часто! Это были запросы от совсем молодых людей и от тех, кто уже сам состоялся как родитель и, вдруг начинал поиски своих биологических родителей.

Во время таких встреч я всегда задавала вопрос о том, зачем им нужна эта информация, хотя отлично знала ответ на него.

Потому что ответ, независимо от ситуации и обстоятельств, всегда был одинаковый, так как такими людьми движет желание посмотреть в глаза биологической матери, чтобы понять, как же она могла так поступить, что этого ребёнка воспитывала не сама, а приёмные родители.

Необходимо сказать, что решение вопроса об информировании приёмного ребёнка о его биологических родителях зависит от некоторых обстоятельств.

Во-первых, от правовых оснований, в силу которых ребёнок был передан на воспитание.

Если речь идёт об усыновлении, то статьёй 139 Семейного кодекса РФ гарантируется сохранение тайны усыновления, разглашение которой возможно только с согласия на то самих усыновителей.

Таким образом, законом охраняются права не только ребёнка, но и его новых родителей. Поэтому если вы усыновили ребёнка, то только вы вправе решать, будет ли он знать о данном факте в своей жизни.

Во-вторых, возраст приёмного ребёнка.

Если ребёнок осознаёт, что воспитывается не своими родителями, то нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно такого рода вопросы непременно у него возникнут.

Если же ребёнок передан вам на воспитание в нежном возрасте и воспринимает вас как своих родителей, то подумайте о надёжности вашего окружения, о вероятностных рисках о том, что у кого-то может возникнуть идея рассказать вашему ребёнку пикантные обстоятельства его судьбы.

В-третьих, это причины, в силу которых ребёнок утратил возможность воспитываться в своей биологической семье.

Что вы знаете о них? Готовы ли рассказать ему об этих обстоятельствах?

Таким образом, если хотите сохранить тайну усыновления, то необходимо об этом позаботиться:

Проверить и устранить все документы, из которых может быть извлечена информация, которую вы хотите сохранить в тайне. Предупредить сотрудника органа опеки и попечительства, который обязан осуществлять контрольные мероприятия за условиями жизни и воспитания вашего ребёнка на протяжении определённого периода времени, о сохранении тайны усыновления. В таких случаях обследование проводится в особом режиме, без присутствия ребёнка. Подумать при необходимости о перемене места жительства. Воспользоваться правом, закреплённым статьёй 47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», оформив заявление о том, что запрещаете сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что вы как усыновитель не являетесь родителем усыновлённого ребёнка.

Если же ситуация сложится таким образом, что на вопросы ребёнка о его биологических родителях потребуются ответы, то важно продумать о том, в каком объёме вы готовы ему предоставить эту информацию.