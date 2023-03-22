Приемный ребенок ищет биологических родителей — что делать

Прежде чем ответить на вопрос: «Что делать, если приёмный ребёнок ищет биологических родителей», потребуются ответы на некоторые другие вопросы.
Об авторе: Кристина Аверина — кандидат юридических наук, магистр психологии, практикующий судебный эксперт, медиатор – тренер. Опыт работы в органах опеки и попечительства 16,5 лет.
С позиции экспертного опыта могу сказать, что с такими вопросами ко мне обращались очень часто! Это были запросы от совсем молодых людей и от тех, кто уже сам состоялся как родитель и, вдруг начинал поиски своих биологических родителей.
Во время таких встреч я всегда задавала вопрос о том, зачем им нужна эта информация, хотя отлично знала ответ на него.
Потому что ответ, независимо от ситуации и обстоятельств, всегда был одинаковый, так как такими людьми движет желание посмотреть в глаза биологической матери, чтобы понять, как же она могла так поступить, что этого ребёнка воспитывала не сама, а приёмные родители.
Необходимо сказать, что решение вопроса об информировании приёмного ребёнка о его биологических родителях зависит от некоторых обстоятельств.
Во-первых, от правовых оснований, в силу которых ребёнок был передан на воспитание.
Если речь идёт об усыновлении, то статьёй 139 Семейного кодекса РФ гарантируется сохранение тайны усыновления, разглашение которой возможно только с согласия на то самих усыновителей.
Таким образом, законом охраняются права не только ребёнка, но и его новых родителей. Поэтому если вы усыновили ребёнка, то только вы вправе решать, будет ли он знать о данном факте в своей жизни.
Во-вторых, возраст приёмного ребёнка.
Если ребёнок осознаёт, что воспитывается не своими родителями, то нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно такого рода вопросы непременно у него возникнут.
Если же ребёнок передан вам на воспитание в нежном возрасте и воспринимает вас как своих родителей, то подумайте о надёжности вашего окружения, о вероятностных рисках о том, что у кого-то может возникнуть идея рассказать вашему ребёнку пикантные обстоятельства его судьбы.
В-третьих, это причины, в силу которых ребёнок утратил возможность воспитываться в своей биологической семье.
Что вы знаете о них? Готовы ли рассказать ему об этих обстоятельствах?
Таким образом, если хотите сохранить тайну усыновления, то необходимо об этом позаботиться:
Проверить и устранить все документы, из которых может быть извлечена информация, которую вы хотите сохранить в тайне. Предупредить сотрудника органа опеки и попечительства, который обязан осуществлять контрольные мероприятия за условиями жизни и воспитания вашего ребёнка на протяжении определённого периода времени, о сохранении тайны усыновления. В таких случаях обследование проводится в особом режиме, без присутствия ребёнка. Подумать при необходимости о перемене места жительства. Воспользоваться правом, закреплённым статьёй 47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», оформив заявление о том, что запрещаете сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что вы как усыновитель не являетесь родителем усыновлённого ребёнка.
Если же ситуация сложится таким образом, что на вопросы ребёнка о его биологических родителях потребуются ответы, то важно продумать о том, в каком объёме вы готовы ему предоставить эту информацию.
При этом важно помнить, что со временем он всё равно будет искать интересующие факты и поэтому оттого, насколько деликатно и правдиво вы сможете ответить на его вопросы, зависят ваши дальнейшие с ним отношения.