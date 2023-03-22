Цикорий можно давать детям с 2–3 лет

В природе это травянистое растение с красивыми голубыми цветками. Растворимый порошок, из которого готовят напиток, делают из его корня.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Напиток выглядит как кофе, да и напоминает его по вкусу. И многие находят в нём отличную замену классическому кофе (чаще ради вкуса, а не бодрости), в том числе это актуально и для детей с малых лет.

Но и тут есть свои правила.

Чем полезен цикорий

Специалист по здоровому питанию, основать компании Bionova Александра Гудимова рассказала «Газете.Ru», чем полезен цикорий. В напитке есть витамины группы В, которые участвуют в работе нервной системы, сердца и сосудов. Также цикорий богат дубильными веществами, которые известны своими антибактериальными свойствами, оказывают противовоспалительное действие. Да и в целом в одной чашке содержится множество макро- и микроэлементов (калий, фосфор, кальций, железо и другие).

Но главная ценность растения — инулин. Это пищевое волокно — натуральный пребиотик, который воздействует на активность полезных бифидобактерий в кишечнике. С его помощью у нас приходит в норму работа ЖКТ, а также лучше усваивается кальций. Последнее, кстати, важно при формировании костной системы у детей.

Цикорий детям: когда и по скольку давать

Давать цикорий детям можно в возрасте 2–3 лет, если нет противопоказаний от врачей. Начать можно с небольшой порции «на пробу».