Росстат провел исследование, в рамках которого изучил репродуктивные планы граждан в 2022 году. Согласно результатам работы, около 70 процентов россиянок иметь двоих детей, сообщает РБК со ссылкой на документ.

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В исследовании Росстата россиянки рассказали о желаемом количестве детей. Выяснилось, что в 2022 году большинство женщин (71,6 процента) хотели бы иметь одного или двух детей. В 2017 году число таких россиянок составляло 65,3 процента.

Доля женщин, желающих иметь двух детей, почти не изменилась по сравнению с 2017 годом — она составляет порядка 48 процентов. При этом количество россиянок, которые хотели бы иметь одного ребенка, увеличилась — с 17 процентов в 2017 году до 23 процентов в 2022 году.

Кроме того, сократилось число женщин, готовых стать многодетными матерями. Мечтающих о троих детях россиянок стало меньше почти на три процентных пункта (18,9 процента), четверых — на 0,5 (2,9 процента), пятерых и более — на 0,3 (1,9 процента). Число женщин, которые не хотели бы иметь детей, выросло на 0,4 процента до 2,4 процента.