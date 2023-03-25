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51 минуту назад

Раскрыты средние затраты россиян на «развивашки» для детей

Мослентаиещё 1

Средние затраты россиян на дополнительные занятия для детей были раскрыты в опросе образовательной компании MAXIMUM Education, результаты исследования есть в распоряжении «Мосленты».

Раскрыты средние затраты россиян на «развивашки» для детей
Фото: МослентаМослента

Респонденты сообщили о тратах до 10 тысяч рублей в месяц на «развивашки» для младшего поколения.

«В среднем 32 процента родителей на дополнительные занятия тратят от пяти до десяти тысяч рублей в месяц. Такое же количество взрослых выделяет на это менее пяти тысяч рублей», — говорится в исследовании.

При этом каждый четвертый родитель в стране платит за кружки ребенка от десяти до 20 тысяч рулей, а каждый третий — более 20 тысяч рублей в месяц.

96 процентов опрошенных родителей рассказали, что их дети ходят на дополнительные занятия в школе и вне ее. Несколько дополнительных секций ежемесячно посещает каждый второй школьник. 24 процента детей занимаются в трех или четырех кружках. У каждого пятого ребенка, помимо занятий в школе, есть одно дополнительное направление подготовки. Пять процентов детей ежемесячно посещают более четырех разных секций или кружков.

Самыми популярными для детей оказались спортивные секции, занятия в музыкальных или художественных школах, театральные кружки, программирование и робототехника, а также изучение иностранных языков.

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