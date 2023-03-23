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34 минуты назад

Росстат: почти 70% россиянок не хотят заводить более двух детей

Секрет Фирмы

Росстат: почти 70% россиянок не хотят заводить более двух детей. Причин у такого решения масса, но в основном мам смущает экономическая ситуация в стране и неуверенность в завтрашнем дне. Такие результаты социальных опросов часто получаются в нестабильное или пессимистичное время, заявила преподаватель МГУ Ирина Калабихина. Россиянки, мечтающие о большем количестве детей, всё ещё есть, но в очевидном меньшинстве.

Росстат: почти 70% россиянок не хотят заводить более двух детей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Судя по соцопросу, который проводят каждые 5 лет, россиянки, которые вообще не хотят детей, выросли в количестве — в 2017 году их было всего 2% от опрошенных, а в 2022-м — уже 2,41%.

На одного ребёнка рассчитывают теперь на 6% мамочек больше, уже 23%, а вот количество желающих родить парочку детей почти не изменилось и осталось на 48%. О трёх детях готовы говорить теперь на 3% меньше россиянок (18,9%), о четырёх — почти 3%, а о пяти — почти 2%.

Что обычно мотивирует женщин рожать? В основном — нематериальные причины. 70% опрошенных заявили, что родили второго ребёнка, чтобы первый не чувствовал себя одиноко, а 63% хотели так укрепить семью. 60% решили, что два ребёнка — это в два раза больше шансов на то, что получишь поддержку в старости, а ещё у 60% сыграло желание супруга завести второго ребёнка.

По сравнению с прошлым опросом выросло и количество продуманов — 61% женщин признался, что при помощи детей они хотели улучшить свои жилищные условия, а ещё 60% хотели повысить так свой уровень жизни. В 2017 году об этом говорили 42% и 34% соответственно.

Повышению рождаемости помогают и меры поддержки от государства. Например, 25% родителей одного ребёнка признались, что наконец-то завели первенца в том числе и из-за финансовой помощи. Поэтому депутаты ЛДПР предложили еще одну плюшку — выдавать малообеспеченным семьям сертификат на покупку всего необходимого для малыша — коляски, памперсов, пеленального столика и прочего.

Дети,ЛДПР,МГУ,Росстат,
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