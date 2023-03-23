Почему гайморит опасен для детей

Гайморит может сильно сказаться на состоянии здоровья и дать массу опасных осложнений. Подробности рассказал врач-оториноларинголог детского отделения «СМ-клиника» Степан Горшков.

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«Гайморовы пазухи расположены очень близко к глазницам. Поэтому при острой или хронической форме гайморита бактерии проникают через тонкую костную перегородку, что грозит осложнением на глаза», – сказал врач.

По словам Горшкова, инфекция может перекинуться на головной мозг. На этом фоне может развиться менингит.

Гайморитом чаще страдают дети дошкольного и младшего школьного возраста. Это разновидность синусита, при котором идет воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных пазух носа. Чтобы начать правильное лечение гайморита, следует отличить заболевание от обычного ринита.

Боль при синуситах может отдавать в области пазух: в лоб или скулы. В центре лба иногда можно ощутить тяжесть и боли при наклоне головы вниз, передает РИАМО.