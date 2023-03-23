Врач-педиатр объяснила, безопасно ли детям соблюдать пост

Насколько вреден пост для детей в возрасте до полового созревания, рассказала врач-педиатр Анастасия Лукашевич.
Во время интенсивного роста для детского организма характерны повышенные метаболические потребности. В связи с этим им не рекомендуется соблюдать пост минимум до полового созревания, рассказала Анастасия Лукашевич в интервью «Газете.Ru».
«Если ребенок достаточно взрослый для того, чтобы принять решение о соблюдении поста самостоятельно, нужно предварительно проконсультироваться с педиатром», – посоветовала врач.
Если ребенок и родители решили соблюдать пост, важно не отказываться от завтрака. Малышу не стоит пренебрегать молочными продуктами, добавила Анастасия Лукашевич. К тому же не рекомендуется увеличивать в меню количество продуктов с содержанием сахара.