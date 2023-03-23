Профессор Чутко: сюсюкание мешает ребёнку научиться правильному произношению. То есть нежные и милые словечки на деле могут оказать малышу медвежью услугу и привести к формированию неправильного выговора. Врач-невролог, нейрофизиолог РАН Леонид Чутко в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему при общении с детьми стоит использовать обычную речь, а не искажать слова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, искажать слова при общении с ребёнком не стоит — малыш должен учиться правильному звукопроизношению. Чутко объяснил, что дети всегда учатся у родителей — они копируют интонацию, темп, ритм речи и берут пример в целом. Может получиться, что ваше чадо начнёт неправильно произносить некоторые слова по вашей же вине.

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Врач напомнил, что для того, чтобы избежать проблем с речью у ребёнка, нужно с ним как можно больше общаться, а не оставлять его развлекаться с телевизором или ноутбуком. Если у вас действительно нет времени и нужно чем-то занять малыша, то лучше поставить песенки или сказки в аудиоформате или с текстом. Пользы будет больше.

Помимо общения важно ещё улыбаться своим детям, чаще читать им вслух и стараться понимать их, добавил эксперт.

Читаем сказки

Специалисты не устают повторять, что совместное чтение сказок с ребёнком пойдёт только на пользу и семейным отношениям, и развитию малыша. Правда, психолог Станислав Самбурский считает, что детские книжки могут и навредить.

Все из-за того, что ваше чадо, скорее всего, будет ассоциировать себя с героем книжки, а ведь персонажи там бывают разные. Поэтому при чтении особенно важно выделять добрые поступки героев и акцентировать на них внимание. Ещё стоит выбирать сказки с разными сюжетами, чтобы расширять детский кругозор.

Вредят ли гаджеты детям

Конечно, для чтения книг нужно время, внимание, а главное — желание. С последним у современных родителей часто напряжёнка, поэтому на помощь приходят планшеты. Они, в отличие от книжки или настольной игры, заинтересуют любого ребёнка.