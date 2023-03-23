Россиянам перечислили запрещенные при общении с ребенком фразы

На токсичность поведения матери по отношению к ребенку могут указать определенные фразы, рассказала семейный и детский психолог, педагог Ольга Нестеренко. Она перечислила изданию «Доктор Питер» слова, которые запрещены при общении с ребенком.

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Нестеренко рассказала россиянам, что токсичная мать манипулирует ребенком, добиваясь своего с помощью шантажа и запугивания, а также устраивает тотальный контроль над ним. «Чрезмерная опека с ее стороны приводит в итоге к развитию у малыша инфантильности. Пугает, нагружая ребенка ненужной и опасной для детской психики информацией», — назвала признаки такой матери психолог.

Кроме того, токсичная мать сравнивает своего с другими детьми, дает негативную оценку, принижает желания ребенка и в итоге мешает ему стать целеустремленным. К выдающим токсичную мать фразам Нестеренко отнесла «Сейчас скажу дяде, чтобы забрал тебя, если не…», «Не ходи туда, обязательно упадешь», «Тебе жарко! Тебе холодно! Ты голодный! Не спорь, я лучше знаю!», «А вот у тети Кати сын все умеет», «Что же ты всегда такой ленивый/бестолковый/криворукий/медлительный/торопливый/тупой/всего боишься…».

Также, продолжила Нестеренко, токсичная мать может произнести следующие фразы: «Много хочешь — мало получишь», «Могла бы и лучше сделать», «Я на тебя всю жизнь положила, а ты…», «Да кому ты такая, кроме матери, нужна…», «Ты ведешь себя, как отец!», «А вот я в твои годы…».