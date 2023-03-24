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35 минут назад

Названы самые популярные предметы среди школьников для сдачи ЕГЭ в Москве

Вечерняя Москва

Среди популярных предметов для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве числятся обществознание, английский язык и информатика. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Самые популярные предметы среди школьников для сдачи ЕГЭ в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Более 32 тысяч выпускников текущего года выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание. Этот предмет является традиционно популярным у школьников, так как он требуется при поступлении во многие вузы", — сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Свыше 22 тысяч выбрали для сдачи экзамена английский, свыше 17 тысяч — информатику. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в общей сложности заявления на участие в ЕГЭ подали больше 88 тысяч человек. Из них около 68 тысяч — выпускники 2023 года.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения. Если существуют альтернативы, пояснил политик, то их необходимо предлагать и рассматривать системно.

Недавно в столице прошла ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Родители смогли пройти всю процедуру экзамена и понять чувства своих детей во время ЕГЭ.

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

Дети,Михаил Мишустин,Правительство Москвы,
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