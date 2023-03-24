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2 часа назад

Диетолог назвала главные ошибки родителей при кормлении детей

Lenta.ruиещё 1

Запреты на продукты формируют неправильное отношение к еде, считает диетолог Прия Тью. Об этом пишет издание The Sun.

Диетолог назвала главные ошибки родителей при кормлении детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Тью, при кормлении детей родители допускают несколько ошибок. Главной из них она назвала ненужные ограничения. По ее мнению, вредные продукты не следует запрещать, достаточно лишь сократить их количество и следить за сбалансированностью рациона.

Диетолог посоветовала обратить внимание на излишний сахар, который попадает в детское меню не только в виде сладостей и газировки, но и с полезными продуктами. Например, он содержится в йогурте. Чтобы узнать об этом, нужно внимательнее изучать информацию о составе каждого продукта.

Другой частой ошибкой Тью считает нежелание заранее планировать меню на всю неделю. План помогает создать сбалансированное, полноценное питание, которое необходимо ребенку для роста и развития.

Диетолог советует не класть детям слишком много еды. Малыши видят, что не справятся с предложенной порцией, и не съедают ее до конца. Зачастую они просто не хотят есть. Даже если ребенок ничего не ел в течение нескольких часов, он, скорее всего, сыт, если выпил сок или молоко.

Эксперт по питанию посоветовала в перерывах между едой давать детям воду, а от ежедневного употребления сока вообще отказаться, так как в нем содержится много сахара, вредного для зубов.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева в разговоре с «Лентой.ру» перечислила негативные последствия ожирения для здоровья ребенка. Она призвала родителей не сажать детей на диету.

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