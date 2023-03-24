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2 часа назад

Как использование смартфонов родителями влияет на их детей

Ferra.ru

Новое исследование показало, что использование родителями смартфонов может отрицательно влиять на эмоциональный интеллект их детей.

Как использование смартфонов родителями влияет на их детей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эмоциональный интеллект — это набор навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Известно, что персоны с более высокоразвитым эмоциональным интеллектом, как правило, имеют более удовлетворительные личные отношения и больший успех в работе.

В исследовании участвовали 400 родителей детей в возрасте от 5 до 12 лет. Они сообщали о том, сколько времени они проводят за цифровыми устройствами в присутствии своих детей. Учёные пояснили, что когда родитель использует смартфон, у него «неподвижное лицо», что часто интерпретируется как отстранённость или апатия. Это может повлиять на развитие эмоциональных навыков ребёнка.

Дети,
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