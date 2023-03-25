4 способа, как быстро успокоить плачущего малыша

Если у вас есть дети, вероятно, вы когда-нибудь задумывались, как можно успокоить их плач, ведь это одна из самых стрессовых ситуаций для любого отца или матери.

Фото: unsplash unsplash

Видя, как плачет малыш, не зная, почему и не зная, как его успокоить, родители испытывают целый спектр негативных эмоций и переживаний.

Видео дня

Что ж, недавнее японское исследование, опубликованное в журнале Current Biology, может предложить научную «формулу» для успокоения младенцев, когда они плачут.

Наука занимается изучением человеческого существа на всех его стадиях, включая стадию младенчества.

И в этом направлении только что появилось очень интересное исследование, которое фокусирует внимание на распространённом для малышей способе самовыражения: их плаче.

Опыт Японии

Так, исследование, опубликованное в журнале Current Biology, проведённое учёным Куми О. Курода и его сотрудниками из Центра изучения мозга Рикен (CBS) в Японии, определяет важность движения для успокоения плача младенцев.

Исследование подчёркивает роль хождения с детьми на руках, чтобы успокоить их, поскольку это наиболее эффективный способ прекратить плач за относительно короткое время.

Чтобы изучить этот вопрос, в исследовании, в котором также принимал участие Университет Тренто (Италия), была включена выборка из 21 младенца в возрасте до 7 месяцев.

Исследование было проведено на основе 32 сеансов, в ходе которых младенцев контролировали с помощью электрокардиограмм с целью измерения их частоты сердечных сокращений, а также с помощью видеокамер для записи их выражений и движений.

4 способа успокоить плач малыша

Ходить с младенцами на руках.

Сидеть, держа ребёнка на руках.

Оставлять их в неподвижной колыбели.

Использовать колыбель-качалку. Исследователи сравнили четыре метода:

Первый и последний методы сумели их успокоить, что говорит о том, что детей недостаточно удерживать, им, скорее, нужно движение. И через 5-8 минут ходьбы ни один ребёнок не заплакал, а 45% из них заснули.

Однако, речь идёт не только о прекращении плача.

Также эта практика помогает снизить частоту сердечных сокращений младенцев, позволяя их нервной системе успокоиться.

Кроме того, рекомендуется продолжать держать малышей на руках равное количество времени, то есть от 5 до 8 минут, сидя на диване, и не укладывать их сразу спать.

Таким образом, воздействие методики становится сильнее, а сон ребёнка становится более устойчивым.

Эта техника, для применения которой требуется максимум 16 минут, — очень эффективна.

Кроме того, для многих родителей 16 минут — это очень мало по сравнению со временем, которое они обычно тратят, чтобы успокоить своих детей, используя другие стратегии.

Интересная находка

Любопытно, но было установлено, что метод очень эффективен для плачущих детей, но не для спокойных младенцев.

Другими словами, плачущие дети, продолжая двигаться, обычно успокаиваются максимум через 8 минут, после чего засыпают.

Но этот метод не помогает заснуть не плачущим младенцам. Вот такая удивительная закономерность была обнаружена учёными.

Разумеется, этот способ может работать не в каждом случае, но это стратегия, которая часто даёт положительные результаты.

Комментарий эксперта

Елена Кацюба, психолог, психосоматолог:

Плач очень энергозатратен для организма, поэтому ни один ребёнок не будет плакать без причины. Таким образом, чтобы успокоить малыша, надо просто устранить беспокоящую его причину. А как её определить?

В действительности мы часто наблюдаем, как мамы по «50 оттенкам плача» своего ребёнка безошибочно понимают, чего он хочет:

проголодался; устал; мокрый; хочет на ручки и т.д.

Это называют магией, шестым чувством, особой связью матери и ребёнка. А в психологии это называют вегетативным резонансом. Это действительно особая связь между нервными системами матери и ребёнка, которая позволяет на очень тонком уровне улавливать реакции друг друга.

Этот инструментарий эволюционный и направлен на выживание детей.

Чтобы успокоить грудного ребёнка, матери нужно просто прислушаться к своим ощущениям. Если вам кажется, что ребёнок плачет, потому что хочет кушать, скорее всего, так оно и есть.

Но помешать этой связи могут нахлынувшие негативные эмоции.

Например, ребёнок в очередной раз заплакал, а мама за этот день очень устала. Она начинает тревожиться, раздражаться. Это нарушает вегетативный резонанс, и мама хуже считывает своего малыша. Кроме того, ребёнок также ощущает переживания матери и беспокоится ещё больше.