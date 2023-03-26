Психолог: ребёнка нельзя ругать за плохую оценку

Психолог Макухина: ребёнка нельзя ругать за плохую оценку. По её словам, бесконечные нравоучения и наказания не будут стимулировать к знаниям, а только приведут к страху перед родителями, лжи и недоверию. Да, успеваемость школьника очень важна, но с точки зрения психологии система оценок в современной школе не показывает ни реальный уровень знаний у вашего чада, ни его прогресс в учёбе.

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Клинический психолог московской детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина рассказала, что самой неправильной реакцией на оценки можно считать ругань. Она не даст никаких результатов кроме отрицательных.

«Например, ребёнок, который сделал 20 ошибок в диктанте, получит двойку. После работы над ошибками он сделает уже 10 ошибок, проделав колоссальную работу и добившись большого прогресса, но его оценка не изменится. Родителям стоит иметь это ввиду и не наседать на ребёнка очень сильно», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

И если ругать школьника за плохую успеваемость, то он начнёт бояться родителей, врать и скрывать оценки. В конце концов он будет считать, что родителям не важны его знания, а важны только цифры в журнале.

Лучше и более эффективно будет поинтересоваться у ребёнка, в чём его проблема и можно ли эту оценку исправить. Это будет подталкивать к работе наш ошибками, а также тренирует самоконтроль.

Лучше пойти навстречу ребёнку и поинтересоваться, нужна ли ему помощь. Вероятно, будет не лишним найти репетитора или помочь ему разобраться в сложной теме.

Ранее о правильном отношении к успеваемости школьников говорил психиатр Алексей Вилков. Он считает, что родителям важно найти золотую середину между критикой и похвалой.