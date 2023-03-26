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2 часа назад

Психиатр Куренков перечислил главные симптомы детской шизофрении

Слово и Дело

Существует несколько основных признаков, которые могут указывать на наличие у ребенка шизофрении, рассказал врач-психиатр Игорь Куренков.

Психиатр перечислил главные симптомы детской шизофрении
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь речь идет об отсутствии эмоций, потере интереса к учебному процессу, неожиданной реакции на происходящее и странных идеях. Также для детской шизофрении характерны дефекты в речи, тревожность, агрессия и крайне развитое абстрактное мышление.

По словам медика, до сих пор науке неизвестны точные причины возникновения этого психического заболевания. Специалисты предполагают, что корень следует из генетических заболеваний, проблем во время беременности матери, а также вредных факторов окружающей среды, пишет «Газета.Ru».

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