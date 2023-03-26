Психиатр перечислил главные симптомы детской шизофрении

Существует несколько основных признаков, которые могут указывать на наличие у ребенка шизофрении, рассказал врач-психиатр Игорь Куренков.

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В первую очередь речь идет об отсутствии эмоций, потере интереса к учебному процессу, неожиданной реакции на происходящее и странных идеях. Также для детской шизофрении характерны дефекты в речи, тревожность, агрессия и крайне развитое абстрактное мышление.