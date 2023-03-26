Для эффективной работы мозга детям стоит употреблять ореховую пасту

По мере окончания учебного года все больше и больше школьников и студентов начинают задумываться о предстоящих экзаменах. Впереди еще достаточно времени, чтобы подтянуть знания. Но помимо учебников и конспектов для успешного прохождения испытаний необходим еще быстро и четко работающий мозг. Как поддержать главный орган в организме человека изданию «Газета.RU» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Гузалия Шакурова.

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Эксперт отметила, что эффективность работа мозга снижается, если организм не получает достаточного количества магния, цинка, железа и витаминов. Поэтому, помимо соблюдения режима сна, умеренных физических нагрузок и употребления достаточного количества жидкости, при подготовке к экзаменам следует уделить пристальное внимание диете.

Так, отличным подспорьем для мозга может стать самая обыкновенная шоколадно-ореховая паста, урбеч или просто орехи. Они содержат большое количество витаминов группы В, которые улучшают умственную активность, помогают поддерживать концентрацию внимания и положительно влияют на общий настрой.

Также орехи — природный источник жирных кислот, цинка, магния и железа, за которые мозг, если бы он мог говорить, сказал бы спасибо.