Как правильно купать младенца

Первое купание малыша – это всегда минуты радости и умиления. О том, что стоит учесть при первых водных процедурах младенца и как ухаживать после нам рассказали Андрей Шахов и Наталия Юнкевич, основатели бренда-экосистемы средств ухода для всей семьи BRAND FOR MY SON.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Чек-лист подготовки к купанию

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Нам понадобятся: специальная ванночка, термометр, мягкая губка, гель для купания, махровое полотенце с капюшоном. И, конечно, любовь и забота о ребёнке.

Ванночка. Сейчас есть огромный выбор ванночек – с разными современными приспособлениями, особой формой.

Однако именно в этот период дети достаточно быстро растут. И в спецконструкции ребёнку может стать тесно слишком очень скоро.

Поэтому рекомендуем выбирать обычную ванночку с горкой, чтобы малыш мог на неё облокотиться. Также важно проверить, чтобы пол ванночки был не скользкий.

До купания помойте её с содой — лучше избегать моющих средств. Мелкие частички могут остаться и в последующем попасть на чувствительную кожу ребёнка.

Вода. Набираем воду. Кипятить её не нужно. Достаточно, чтобы она соответствовала температуре 37-37,5 градусов. Проверить можно с помощью термометра.

Если же его не оказалось под рукой, используйте традиционный метод измерения температуры локтем. На этом участке кожа очень нежная. Если у вас не будет неприятных ощущений, жжения, то и ребёнку будет комфортно.

Наполняем ванночку примерно на 10-15 см, больше не нужно.

Простые правила во время купания

При первом купании важно всё сделать правильно, чтобы в будущем малыш воспринимал банные процедуры как что-то приятное и интересное и не капризничал каждый раз, когда пришла пора мыться.

Аккуратно и постепенно погружаем ребёнка в воду, постоянно придерживая. Будьте внимательны к реакции новорождённого, чтобы в случае чего моментально сориентироваться.

Губкой проходимся по всему телу – движения должны быть мягкие и вытирающие.

Следите за тем, чтобы вы не тёрли кожу, иначе вы можете случайно её поцарапать или спровоцировать раздражение.

Уделяйте особенное внимание всем складочкам, потому что именно там обычно преет кожа, и может возникнуть сухость и неприятные ощущения.

Если у вас девочка, в зоне промежности движения должны быть спереди назад – от лобка к анусу.

Когда вы умываете лицо ребёнку, лучше обойтись без губки, достаточно рук. Во время купания обратите внимание на уголки глаз.

Поскольку новорождённые не успевают сильно испачкаться, как взрослые дети, в вечернем ежедневном купании может быть достаточно просто воды.

Два-три раза в неделю мы советуем использовать мягкое очищающее средство, например, нежный гель для купания 2 в 1. Такой гель подходит и для кожи, и для волос, и его можно использовать с первых дней жизни. В этом геле каждый компонент безопасен для жизни ребёнка. Экстракт ромашки нормализует микрофлору, а календула обладает противомикробными свойствами.

Уход за ребёнком после водных процедур

Когда вы закончили купание, оберните ребёнка в полотенце — в идеале махровое, с капюшоном. Он поможет исключить случайные сквозняки и возможную простуду.

Промокните влажные участки, ничего не растирайте. На сухие участки или небольшие корочки, если они есть, можете нанести увлажняющее масло.

Оно смягчает проблемные места, насыщает кожу полезными витаминами, а ещё во время нанесения можно сделать ребёнку короткий массаж. Постарайтесь в скором времени одеть малыша, чтобы он не замёрз.

Как часто нужно купать младенца

Как мы уже сказали, каждый вечер можно купать малыша в ванночке с водой, а раз-два в неделю — с мягким гелем.

При каждой смене подгузника гениталии нужно подмывать. Полностью купать малыша необязательно.

После купания можно использовать крем под подгузник с био-защитой.Он образует полупроницаемую плёнку и тем самым защитит нежную кожу от раздражения и опрелостей.

Стоит ли купать в одно и то же время

В идеале — да. Например, чтобы младенец, не заснул перед купанием, и вам не пришлось его будить. Или, чтобы не волноваться, что он заснёт во время купания.

Базовая рекомендация — купать малыша до вечернего кормления перед сном, пока он не слишком голоден и не устал.

Но всё индивидуально, и мы посоветуем прежде всего следить за состоянием ребёнка.