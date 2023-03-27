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1 час назад

Как приучить ребенка чистить зубы

Клопс.Ru

Приучать чистить зубы необходимо с раннего возраста, но не каждому ребёнку по душе такая процедура.

Как приучить ребенка чистить зубы
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Детский стоматолог Елизавета Лапухина составила рекомендации для родителей, как привить малышу полезную привычку.

«Чистка зубов — это такая же гигиеническая процедура, как принятие ванной, подравнивание ногтей или смена подгузников. Не всем детям нравятся подобные манипуляции, но мы, взрослые, понимаем их необходимость», — отметила врач.

1. Регулярность

По словам Лапухиной, самое важное в обучении новой привычке — это регулярность. Нужно чистить зубы дважды: утром и вечером, а при необходимости чаще.

«Хочет ребёнок или нет — мы должны это сделать. Мало каким детям это нравится, но если вы делаете это постоянно, то дети смирятся рано или поздно», — рассказала стоматолог.

2. Привычка как ритуал

Совмещайте чистку зубов с одним и тем же действием, например, включайте определённый мультфильм. Со временем ребёнок привыкнет и будет знать: когда заиграла конкретная песня или прозвучал какой-то стих — пора заниматься гигиеной.

3. Создайте выбор

Чтобы вовлечь ребёнка, позвольте ему самому выбрать цвет зубной щётки, можно даже взять сразу несколько. Также купить пасты с разными вкусами.

«Детям, как правило, всё нравится под настроение. Если он плачет — это не означает, что ему не хочется ничего делать или больно. Возможно, сегодня он просто не хочет чистить зубы клубничной пастой», — добавила Лапухина.

Стоматолог порекомендовала идти на консультацию к врачу после прорезывания первого зуба. Специалист поможет подобрать щётку, расскажет о пасте и технике чистки.

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