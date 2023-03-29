4 задания, которые покажут, готов ли ребенок к школе

Профессор Анна Белошистая рассказала, как подготовить ребенка к школе за оставшиеся полгода

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В этом году за парты сядут около двух миллионов первоклашек. Но все ли они готовы к учебе и смогут сразу стать успешными в школе? Нужно ли заставлять дошкольника читать букварь? Есть ли польза от прописей и какие задания можно давать дома будущему первоклашке, чтобы подготовить его к школе? Об этом "РГ" рассказала профессор Мурманского Арктического госуниверситета Анна Белошистая.

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Анна Витальевна, в России начинается запись в школу. Как подготовить ребенка к учебе так, чтобы он с первого класса не попал в число потенциальных троечников и двоечников? Надо учить цифры, читать букварь?

Анна Белошистая: Многие родители полагают, что если они научили ребенка писать цифры и считать до 100, то подготовили к школьной математике на все сто. И очень удивляются, когда психолог на собеседовании предлагает ребенку совершенно другие задания, на первый взгляд, совсем простые, а ребенок не может с ними справиться. Что проверяет психолог? Так называемые "общеучебные умения": умение слушать и наблюдать, классифицировать и обобщать; умения самоконтроля и самооценки. Для этого ребенку дают задания на сравнение предметов и групп предметов по определенным признакам, их разделение на группы с объяснением этого разделения.

Понятно: цифры не учим, букварь не читаем, а что тогда важно для будущего первоклашки, чтобы он был успешным сразу с первого класса?

Анна Белошистая: Первое: хорошо развитое пространственное восприятие и зрительный пространственный анализ. В этом случае ребенок хорошо узнает и выделяет формы, фигуры и знаки, распознает их среди других. Именно это потом обеспечит ребенку легкое овладение письмом букв, цифр и чтением.

Второе: ребенок должен без напряжения держать карандаш и ручку, легко закручивать и откручивать детали конструктора, легко брать мелкие предметы и собирать по заданию конструкцию, скажем, из счетных палочек или фигурок.

Третье: зрительно-моторная координация: ребенок легко и точно копирует рисунки символов, фигур. Причем, правильно копирует их взаимное расположение. Так что не пытаемся ускоренно научить ребенка читать и считать, лучше посвятить оставшееся время развитию тех умений, которые я назвала. Хотя умение читать до школы, возможно, спасет вашего ребенка от перенапряжения в первые месяцы школьной жизни.

Бывает, что уже читающий ребенок в первом классе вдруг становится неуспешным учеником. Почему?

Анна Белошистая: Такое случается. Учитель может не понять, что ребенок уже читает, а ребенок может не понять, зачем ему снова учить буквы. И возникает сложная коллизия. Поэтому, если ваш ребенок уже читает, обязательно предупредите об этом учителя.

Все родители знают про связь мелкой моторики с развитием головного мозга. Прописи пишем перед школой?

Анна Белошистая: Мама часами заставляет ребенка копировать всякие значочки в прописях. В итоге - истерика, швыряние прописей и ручек по углам и стойкое неприятие у ребенка такой "подготовки". А если ребенок тихий и послушный, то - судороги кисти и тихая тоска. Ребенок заранее начинает ненавидеть школу, еще не придя туда. Почему все эти "прописи" вам не помогут? В традиционных прописях главное - правильно скопировать знаки и повторить копирование несколько раз, фактически не включая мозг. Для хорошего развития зрительно-моторной координации нужно совершенно другое: нужно учить мозг не только координировать взаимосвязь глаза и руки, но и распределять внимание для контроля этих двух процессов. Когда согласованность будет достигнута на хорошем уровне, процесс станет относительно автономным, как это бывает у взрослых, умеющих делать несколько дел сразу.

Кроме того, "правильная" пропись должна содержать задания, направленные на развитие мелкой мускулатуры руки, которая значимо влияет на моторную координацию. Иными словами, чтобы развивать зрительно-моторную координацию, нужно, чтобы и рука была сама по себе хорошо развита, и глаза умели видеть и замечать то, что нужно, умели сосредоточиться на объекте, разглядывать его и анализировать.

Возьмите на заметку

Простейшие задания, с которых нужно начать, если у вас осталось всего полгода до школы. (Все рисунки должны быть размером не менее, чем страница тетради.

Цыпленок хочет побежать к маме-курице. Покажи ему дорогу: проведи линию по пунктиру в нужную сторону. Раскрась елочку и дерево справа от цыпленка зеленым карандашом светлого цвета. Раскрась елочку и дерево слева от цыпленка зеленым карандашом темного оттенка.

Комментарий: Правильный выбор нужной тропинки покажет, что у ребенка есть "внутренний план действий": ребенок сначала обдумывает проблему и мысленно её решает, а потом уже начинает конкретные действия. Ребенок должен начать рисовать линию ОТ ЦЫПЛЕНКА (!), так как рисует дорогу для него - это значит, что он понимает "пространственный расклад" плоского рисунка. Правильная раскраска в соответствии с инструкцией покажет, что ребенок ориентируется по горизонтали, различая правую и левую стороны на плоскости листа, правильный выбор цвета - что ребенок различает оттенки цвета (и вообще различает цвет). Правильное выполнение всего задания при полном прочтении инструкции покажет великолепную память и умение действовать по сложной инструкции, что гарантирует ребенку уже половину успеха в начале школьной жизни. Следите за тем, как ребенок проводит линию: нужно вести карандашом точно по пунктиру - это говорит о хорошем контроле над мышцами кисти, и как раскрашивает - аккуратность раскраски говорит о хорошем развитии мышц кисти.

Котенок хочет побежать к кошке. Покажи ему дорогу: проведи линию по пунктиру в нужную сторону. Раскрась цветы справа от котенка красным цветом, а слева от котенка - синим цветом.

Комментарий: Кажется, что задания однотипные, но это не так. Тут ребенку нужно мысленно "перенести" себя на позицию котенка и мысленно "развернуть" себя в ту же позицию, в которой находится котенок. В психологии это называют "децентрация". Если ребенок с этим справляется, это очень хорошо, это говорит о том, что он умеет менять центр внимания, умеет ставить себя на позицию другого лица, в дальнейшем это поможет ему научиться понимать и принимать точку зрения другого человека. Если ребенок этого сделать не может, нужно чтобы он обошел стол и стал в позицию котенка (не поворачивать рисунок, а перемещать ребенка в нужную позицию!). И это нужно повторять до тех пор, пока ребенок не станет справляться с такими заданиями сразу в соответствии с инструкцией. Иначе вы будете поддерживать его в убеждении, что другие должны поворачиваться для него в удобную позицию и подстраиваться под него.

Посмотри на бабочек: фигурки на крыльях верхней бабочки раскрась красным цветом. Фигуры на крыльях нижней бабочки раскрась синим цветом. Каждую бабочку аккуратно обведи по контуру тем цветом, который тебе больше нравится.

Комментарий: Аккуратная раскраска фигур на крыльях бабочек покажет хорошее развитие мелких мышц кисти и сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук Точная обводка бабочек по контуру покажет хорошее согласование "глаз-рука". Если ребенок выполнил задание после однократного чтения инструкции, значит, у него сформировано умения слышать, слушать и запоминать. Это очень важное учебное умение, которое обеспечит хорошее отношение к нему учителя, как к внимательному и исполнительному ученику.

Среди этих медвежат есть два одинаковых. Найди их и раскрась. Раскрашивай аккуратно.