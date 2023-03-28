Почему нельзя заставлять старших детей нянчиться с младшими

Если родители заставляют свои старших детей все время сидеть с младшими, то у взрослого ребенка могут возникнуть ощущение ненужности и негативные чувства к брату или сестре.
Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.
"Нельзя надолго оставлять детей наедине. Если разница между ними составляет меньше 12 лет, такое решение и вовсе может обернуться катастрофой. Например, дети могут опрокинуть на себя тяжелые предметы, выпасть из окна, съесть иголку или проглотить пуговицу и дальше по списку", – объяснил он.
По словам специалиста, у детей отсутствуют навыки первой помощи. Если младший подавился, то старший ребенок может испугаться.
"Другое дело, если разница в возрасте между одним и другим ребенком больше 12 лет. Тогда можно попросить более взрослого ребенка присмотреть за младшим. Но не принуждать, а спросить, сможет ли он справиться", – добавил эксперт.
Он отметил, что следует компенсировать старшему ребенку потраченное время. В пример Самбурский привел денежное вознаграждение, покупку вещей или посещение развлекательного учреждения. Также нельзя наказывать старших детей за поведение их сестер или братьев, указал психолог.