Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Почему нельзя заставлять старших детей нянчиться с младшими

Москва24иещё 2

Если родители заставляют свои старших детей все время сидеть с младшими, то у взрослого ребенка могут возникнуть ощущение ненужности и негативные чувства к брату или сестре.

Почему нельзя заставлять старших детей нянчиться с младшими
Фото: unsplash.comunsplash.com

Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.

"Нельзя надолго оставлять детей наедине. Если разница между ними составляет меньше 12 лет, такое решение и вовсе может обернуться катастрофой. Например, дети могут опрокинуть на себя тяжелые предметы, выпасть из окна, съесть иголку или проглотить пуговицу и дальше по списку", – объяснил он.

По словам специалиста, у детей отсутствуют навыки первой помощи. Если младший подавился, то старший ребенок может испугаться.

"Другое дело, если разница в возрасте между одним и другим ребенком больше 12 лет. Тогда можно попросить более взрослого ребенка присмотреть за младшим. Но не принуждать, а спросить, сможет ли он справиться", – добавил эксперт.

Он отметил, что следует компенсировать старшему ребенку потраченное время. В пример Самбурский привел денежное вознаграждение, покупку вещей или посещение развлекательного учреждения. Также нельзя наказывать старших детей за поведение их сестер или братьев, указал психолог.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий