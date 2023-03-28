Почему нельзя заставлять старших детей нянчиться с младшими

"Нельзя надолго оставлять детей наедине. Если разница между ними составляет меньше 12 лет, такое решение и вовсе может обернуться катастрофой. Например, дети могут опрокинуть на себя тяжелые предметы, выпасть из окна, съесть иголку или проглотить пуговицу и дальше по списку", – объяснил он.