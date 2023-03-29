Следственный комитет отметил рост числа преступлений против детей

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В столице увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Роман Семушкин в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, за прошедший 2022 год было зафиксировано 2813 преступлений в отношении несовершеннолетних, тогда как в 2021 году их насчитывалось 2695. Рост показателя составил 4,4 процента.

Сильнее всего обстановка накалилась на юге столицы, где рост преступности против детей составил 13,3 процента. Также в тройку попали Северо-Восточный административный округ и ЮВАО, рост в которых составил 9,3 и 9 процентов соответственно.

Чаще всего дети становятся жертвами воров: из всех преступлений краж зарегистрировано 962. На втором месте невыплаты алиментов — 532 случая. На третьем месте — мошенничество: в 2022 году аферисты обманывали несовершеннолетних 177 раз.

— При этом сами родители или законные представители в 2022 году совершили 95 преступлений против своих детей. Чаще всего это были угрозы убийством или умышленное нанесение вреда здоровью, — отметил Семушкин.

Заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве подчеркнул, что ведомство при участии столичной полиции проводит различные мероприятия, направленные на раннее выявление неблагополучных семей и пресечение подобных преступлений.