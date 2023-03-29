Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Следственный комитет отметил рост числа преступлений против детей

Вечерняя Москваиещё 4

Следственный комитет отметил рост числа преступлений против детей
Фото: СК РФСК РФ

В столице увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Роман Семушкин в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, за прошедший 2022 год было зафиксировано 2813 преступлений в отношении несовершеннолетних, тогда как в 2021 году их насчитывалось 2695. Рост показателя составил 4,4 процента.

Сильнее всего обстановка накалилась на юге столицы, где рост преступности против детей составил 13,3 процента. Также в тройку попали Северо-Восточный административный округ и ЮВАО, рост в которых составил 9,3 и 9 процентов соответственно.

Чаще всего дети становятся жертвами воров: из всех преступлений краж зарегистрировано 962. На втором месте невыплаты алиментов — 532 случая. На третьем месте — мошенничество: в 2022 году аферисты обманывали несовершеннолетних 177 раз.

— При этом сами родители или законные представители в 2022 году совершили 95 преступлений против своих детей. Чаще всего это были угрозы убийством или умышленное нанесение вреда здоровью, — отметил Семушкин.

Заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве подчеркнул, что ведомство при участии столичной полиции проводит различные мероприятия, направленные на раннее выявление неблагополучных семей и пресечение подобных преступлений.

Как раз в такой семье проживал шестилетний мальчик в Москве. Отчим регулярно избивал мать ребенка, и однажды сын решил вступиться за нее. В ответ мужчина ударил пасынка чайником по голове.

Дети,Домашнее насилие,Самые сексуальные,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий