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2 часа назад

Врачи рассказали, как не дать ребенку испортить зрение

РИА "ФедералПресс"

Офтальмолог детских клиник МЕДСИ Елена Акимова поделилась советами, которые помогут спасти ребенка от близорукости. Родителям следует обратить внимание на то, чем питается ребенок и как проводит свободное время.

Врачи рассказали, как не дать ребенку испортить зрение
Фото: unsplash.comunsplash.com

Во-первых, врач просит следить за тем, чтобы ребенок не сидел за компьютером и гаджетами более двух часов в день, так как из-за этого возникает усталось и повышенная напряженность глаз. Также стоит обратить внимание на свет в комнате ребенка: источник должен находиться слева для правшей и справа для левшей, а также не быть слишком ярким, передает слова врачей Life.

Стоит проследить за тем, чтобы в рацион ребенка входило много фруктов, овощей, зелени и орехов. Также врач советует давать рыбу и подчеркивает, что витамины A, B, E, D, лютни, хром и цинк особенно важны для здоровья глаз.

Среди прочих советов Елена Акимова отметила стул и стол с учетом роста ребенка, регулярное проветривание комнаты и посещение окулиста начиная с трех лет.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как сохранить зрение при постоянном использовании гаджетов.

Дети,Елена Акимова,
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