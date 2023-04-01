Что делать родителям школьника, на которого все жалуются

Школьные учителя сообщают родителям, что ребенок систематически дерется, срывает уроки, не дает учиться другим детям? Как оценить серьезность проблемы и как вести себя в таких ситуациях, на мастер-классе в рамках деловой программы стенда АО «Просвещение» на Московском международном салоне образования — 2023 рассказал директор московской школы № 2094 Юрий Вержбицкий.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

«Летидор» побывал на мастер-классе и делится интересными советами от эксперта.

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Какого ребенка считать проблемным

В педагогике и детской психологии проблемными называют ребят, которые потеряли социальные и нравственные ориентиры и реализуют свои потребности и запросы через конфликт с общепринятыми нормами. Например, даже круглый отличник может проявить себя как хулиган, если решит, что ему надо покорить эту «вершину» тоже.

«Точных критериев проблемности нет. Одни педагоги могут испытывать трудности в обучении и воспитании конкретного школьника, тогда как другие, напротив, могут отзываться о нем как о замечательном и дисциплинированном ученике», — подчеркивает Юрий Вержбицкий.

Он отмечает, что многое зависит от учителя, преподаваемого предмета, формата обучения. Допустим, истории о богах Древней Греции — это, как правило, интересно, а кропотливое конспектирование точных данных — не всегда, поэтому во втором случае ребенок может отвлекаться сам и мешать другим детям. При этом если ученик портит школьное имущество, наносит ущерб здоровью или имуществу одноклассников, мешает на уроках педагогам и одноклассникам, систематически не успевает по предметам и не выполняет домашние задания — он напрямую нарушает свои обязанности.

Школа вправе связаться по этому поводу с родителями, а тем важно отреагировать на сигнал (пока человек не достигнет совершеннолетия, ответственность за его поведение и за защиту его интересов несет семья).

Что могут сделать родители

Юрий Вержбицкий утверждает, что наказания, запреты, ругань, угрозы, заявления о том, как ребенок опозорил семью и как родителям за него стыдно, — это бесполезные методы воздействия. Они не помогают ни найти корни проблемы, ни решить ее в конструктивном ключе, больше того — могут усилить сопротивление ребенка. Педагогам и родителям важно объединиться в команду поддержки ученика и уделить ему внимание, а не третировать его.

Эксперт предлагает следующие решения для родителей, чьи дети «отличились»:

1. Наладить диалог с педагогами и самим осознать, в чем состоит проступок ребенка и как ему это объяснить

Вержбицкий отмечает, что нередко сами взрослые провоцируют детей на негативное поведение. Например, папы, дедушки, старшие братья могут советовать мальчикам разрешать конфликты рукоприкладством, искренне считая это признаком мужественности. Родителям важно определить для себя, что такие методы далеко не всегда актуальны, и донести это до школьника.

2. Постараться понять причину плохого поведения

«В 90% случаев причина нестандартного поведения ребенка кроется в том, что его недолюбили. Например, в семье появился малыш, мама повторно вышла замуж, родители побаловали ребенка лишними деньгами или, наоборот, он чего-то очень сильно хотел, а возможности это приобрести не было. Природа детского девиантного поведения изучена, новых обстоятельств здесь не прибавилось», — объясняет Юрий Вержбицкий.

Эксперт напоминает, что родители вправе попросить помощь у школы. Например, школьный психолог или социальный педагог могут бесплатно провести семейную консультацию, чтобы тщательно разобраться в ситуации и наметить дальнейший план по коррекции поведения.

3. Следить за обратной связью ребенка

«Нужно понять, почему ребенок поступил так или иначе, в чем состоял его выбор, понял ли он, что совершил ошибку или просто обещает "больше так не делать", потому что его отругали. Важно, чтобы человек осознал, что и почему он сделал неправильно, это и будет ключом к решению вопроса», — заявляет Вержбицкий.

4. Качественно проводить время с ребенком

Качественно — не значит много: достаточно сосредоточиться на ребенке хотя бы на полчаса в будний день или на пару часов выходные, не отвлекаясь при этом на смартфон или бытовые заботы.

Юрий Вержбицкий советует вместе читать вслух хорошие книги, ездить на экскурсии, говорить с детьми о собственном мировоззрении и понимании природы вещей, узнавать и поддерживать интересы детей (а они могут отличаться от родительских). Это не отнимает много времени, но позволяет наладить контакт.

«Родители работают с утра до ночи, выплачивают ипотеку, в лучшем случае видят детей за завтраком. Их невозможно обвинять: таковы обстоятельства. Однако в вопросе воспитания школа без них обойтись не может», — подчеркивает эксперт.

5. Участвовать в жизни класса и школы

Совместный труд и коллективные интересы, по мнению директора, влияют на успешность школьников и эффективность решения конфликтов и проблемных ситуаций.

«В идеале хорошо, если педагог собирает детей и родителей, например, на прогулку с активными играми в парке тогда, когда класс только сформировался. Там они все перезнакомятся, начнут общаться, что-то делать вместе. Получится, что группа родителей заинтересуется судьбой 25 детей, и у них уже все будет хорошо. В дальнейшем, если кто-то подрался или что-то еще произошло, можно собраться всем вместе — учитель, родители, дети— и пойти в кафе или картинг. Там все быстро помирятся, поймут друг друга, и конфликт будет исчерпан», — поясняет Вержбицкий.

Эксперт также не исключает, что подспорьем в регуляции поведения проблемного ребенка может сыграть кружки и секции. Но все же главную роль в решении этой задачи эксперт отдает семье.