Математика приносит страдания: как помочь ребенку понять предмет

«Математика – царица наук, арифметика – царица математики». Действительно, без математики не состоялись бы современные науки, сделавшие мир вокруг нас таким, каким мы его знаем. Каждому ребенку математика может помочь стать умнее и увереннее в себе, но часто она приносит лишь страх и страдание…

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В чем причина неуспешности детей в математике и что могут сделать родители, чтобы ее преодолеть? Об этом поговорили с Натальей Аксеновой, кандидатом физико-математических наук и учителем математики «Филипповской школы», и одним из основателей школы – Оксаной Пороховской.

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Почему многие современные дети не понимают математику

Давайте трезво оценим обстановку, в которой растут сейчас наши дети. Сегодня немало говорят о явлениях современного общества, которые негативно влияют на развитие детей. Но есть два основных:

Огромные, подчас отупляющие, потоки информации, широкая доступность информации «на вырост» и ее агрессивная навязчивость в части рекламы, из-за которых интерес ребенка к познанию падает. Знания как будто уже не надо добывать, они сами валятся со всех сторон.

Погруженность детей в мир незамысловатых компьютерных игр, поощряющих не творчество и размышление, а роботоподобные привычки и быстроту реакции. Детям, привыкшим к таким легким удовольствиям, тяжелее дается продолжительное усилие и продумывание решений, необходимые в математике.

Кроме того, пользование мессенджерами, социальными сетями, обмен короткими молниеносными репликами, постоянная привычка «быть на связи» и та самая «многозадачность» здорово бьют по способности детей сосредоточиться.

"Способность к глубокому вниманию, как показывают исследования, со временем практически утрачивается".

На уроках математики ребенок, которому трудно концентрироваться, постепенно рискует погрузиться в состояние, которое можно охарактеризовать тремя «НЕ»: «НЕ интересуюсь, НЕ понимаю, НЕ умею». Наверняка и среди сегодняшних родителей немало таких, кому это состояние известно не понаслышке. Что мы можем сделать, чтобы помочь ребенку?

От чего зависит успех в обучении математике

Интерес учащихся. Хорошие школьные программы по математике (особенно использующие принципы развивающего обучения) стараются стимулировать интерес ребенка, побуждая его сделать «маленькое открытие» на каждом занятии или уроке. Но, честно говоря, не все программы так устроены, да и учитель не всегда готов превращать урок в праздник познавания.

Если материал кажется ребенку «сухим», не «цепляет» и недостаточно его мотивирует, задачи можно связать интригующим сюжетом – сказочным или просто бытовым, из жизни вашей семьи.

"Для дополнительных занятий с ребенком можно поискать пособия, в которых задания встроены в сказку или историю".

А можно придумать такую историю самому. Помогая попавшему в беду зверьку, ребенок сможет незаметно для себя приобрести новые математические навыки.

Развитие логического мышления. Не каждому взрослому легко сочинить историю, но многие родители читают своим детям. Парадоксально, но просто читая и обсуждая с ребенком книги, вы можете поспособствовать развитию его математических способностей!

Это связано с тем, что чтение и понимание текста требуют часто тех же навыков, которые нужны при занятиях математикой. Только надо пойти чуть дальше и не просто читать, но и обсуждать прочитанное, задавать вопросы по тексту, побуждать к пересказу, сравнивать мотивы персонажей.

"Очень полезно приучить ребенка пересказывать прочитанное своими словами – потом это понадобится для понимания правил".

А если вы хотите помочь ребенку с домашней работой по математике – не решайте за него, а прежде всего помогите ему понять условие задачи. Попросите прочитать условие про себя, потом пересказать своими словами, ответить на вопрос, что мы знаем и что просят найти. Если возникли сложности – разбейте на части, составьте картинку, схему, историю – в зависимости от того, что больше работает именно с вашим ребенком. Ведь неправильно понятое условие – причина доброй половины неудач!

Баланс сложности. Осваивая новую тему, ученик как бы поднимается по интеллектуальной лестнице со ступеньки «не знаю, не понимаю, не могу» на ступеньку «узнал и понял» и дальше – на ступеньку «умею пользоваться».

Каждый такой подъем требует усилий и концентрации. Ребенку надо двигаться от одного успеха к другому, для этого сложность заданий увеличивается постепенно. Но беда в том, что учитель скорее будет ориентироваться на «среднего» ученика. А вашему ребенку может понадобиться более дробное деление материала (более «низкие» ступеньки), другой способ объяснения или больше времени на выработку навыка.

"Плохое знание какой-нибудь одной темы приведет просто к невозможности освоения следующих: ведь математика, как никакой другой предмет, требует непрерывной цепочки базовых знаний".

Так что, если вы видите, что тема ребенком не усвоена и он не может уверенно решать поставленные задачи, – ни шагу вперед. Чтобы непонимание не нарастало как снежный ком, а уроки математики не внушали мертвящий ужас – добейтесь понимания и овладения каждым навыком. Теребите учителя, просите дополнительные задания или пособия, советуйтесь с логопедом или нейропсихологом, занимайтесь по чуть-чуть, но как можно чаще.

Обратная связь. Процесс обучения должен быть построен так, чтобы дети не боялись ошибиться или обозначить свое непонимание, имели возможность задавать вопросы, делать предположения, предлагать варианты. А взрослый мог бы оценить реальный результат своих усилий.

Известный нейробиолог и когнитивист Дэвид Соуза советовал в конце каждого урока просить ребенка записать ответы на три вопроса: «Что мы узнали сегодня? Как это связано с тем, что мы изучили раньше? Как то, что мы изучили сегодня, поможет нам в будущем?»