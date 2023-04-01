Психолог назвала пять признаков травли в школе

Детский психолог Екатерина Маденко рассказала, как можно узнать, что ребенка травят в школе.
«Необходимо присмотреться к определенным признакам», – пишут СМИ.
Среди признаков, указывающих на буллинг в школе, психолог назвала затянувшийся конфликт с одноклассником, нервозность ребенка и несвойственную ему замкнутость. Также следует задуматься, если из дома пропадают личные вещи и часто школьник просит денег на угощения друзей.
В разговоре с изданием «Газета.Ru» Маденко отметила, что в случае возникновения подозрений на травлю следует посетить учебное заведение и лично понаблюдать за тем, как на ребенка реагируют одноклассники.
Сигналами о буллинге может служить резкая тишина при появлении ребенка в классе или раздражение при его попытке общения. Ранее «ФедералПресс» писал, что власти оценили законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов.