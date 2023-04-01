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1 час назад

Психолог назвала пять признаков травли в школе

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Детский психолог Екатерина Маденко рассказала, как можно узнать, что ребенка травят в школе.

Психолог назвала пять признаков травли в школе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Необходимо присмотреться к определенным признакам», – пишут СМИ.

Среди признаков, указывающих на буллинг в школе, психолог назвала затянувшийся конфликт с одноклассником, нервозность ребенка и несвойственную ему замкнутость. Также следует задуматься, если из дома пропадают личные вещи и часто школьник просит денег на угощения друзей.

В разговоре с изданием «Газета.Ru» Маденко отметила, что в случае возникновения подозрений на травлю следует посетить учебное заведение и лично понаблюдать за тем, как на ребенка реагируют одноклассники.

Сигналами о буллинге может служить резкая тишина при появлении ребенка в классе или раздражение при его попытке общения. Ранее «ФедералПресс» писал, что власти оценили законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов.

Дети,
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