Психолог назвал пять фраз, которые никогда нельзя говорить своему ребенку

Бывает, мы хотим как лучше, а получается… как всегда. Вот и слова, которыми родители пытаются успокоить детей, зачастую приносят больше вреда, чем пользы. Доктор Аманда Гаммер поделилась с изданием MailOnline пятью популярными фразами, которые точно стоит забыть.

Фото: Super.ru Super.ru

«Прекрати плакать»

Видео дня

Одна из самых стандартных фраз, которую малыши слышат от родителей во время истерики, не прошла проверку доктора Гаммер. «Для детей важно свободно выражать свои эмоции, причем как позитивные, так и негативные. И во втором случае плач — естественный и здоровый способ сделать это. А когда вы говорите ребенку остановиться, он чувствует, что вы не признаете его эмоции, и начинает испытывать за них стыд», — объясняет психолог. Лучшая реакция — сказать расстроенному сыну или дочке, что вы понимаете их чувства. А потом попробовать перевести их внимание на что-то другое, например, на книгу или игрушку.

«Это пустяки»

Уверяя детей, что они расстроены из-за какой-то мелочи, родители надеются их успокоить. А на самом деле добиваются ровно противоположного эффекта. Аманда Гаммер напоминает, как важно никогда не принижать эмоции маленьких людей. По ее мнению, вместо того чтобы подбодрить ребенка, подобные фразы лишь заставляют поверить в то, что его чувства не важны. «Даже если вам ситуация кажется абсолютно проходной, для вашего сына или дочки она может иметь большое значение. И услышав ваши обесценивающие слова, они почувствуют себя отвергнутыми. Попробуйте вместо этого сказать: "Я вижу, что ты расстраиваешься, расскажи, что случилось?"» — предлагает доктор Гаммер.

«Я же тебе говорил/говорила»

По словам доктора Гаммер, критиковать детей за уже совершенные ошибки, да еще и постоянно напоминать им о своей правоте не только бесполезно, но и вредно. «Таким образом вы отбиваете охоту обращаться за советом и открываться вам в будущем», — уверяет психолог. В итоге они только укрепляют свою защитную броню и перестают вам доверять.

«Нечего бояться»

От монстров под кроватью до раскатов грома за окном — перечислить все детские страхи не представляется возможным. Но простой совет не бояться никак не поможет справиться с проблемой, поскольку не обращается к корню детских чувств. «Игнорирование страхов может заставить ребенка чувствовать себя одиноким и лишенным поддержки. Вместо этого подтвердите ценность его чувств и предложите помощь», — советует доктор. С ней согласна и американская благотворительная организация Child Mind Institute, которая рекомендует серьезно относиться даже к самым несерьезным, казалось бы, детским фобиям: спрашивайте, почему что-то кажется пугающим, и пытайтесь вместе найти способы преодоления страха.

«Выше нос!»