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2 часа назад

Психолог Маденко: ненависть ребенка к школе может быть признаком буллинга

Секрет Фирмы

Психолог Маденко: ненависть ребёнка к школе может быть признаком буллинга. Нелюбовь вашего чада к учебному заведению может быть связана не только со скучными уроками и ранними подъёмами пять раз в неделю. Иногда ребёнок попросту боится туда идти, потому что причины могут быть гораздо серьёзнее. Его попросту могут по-настоящему травить его же одноклассники, но сказать родителям он не может — стыдно или нет полного доверия. Тем не менее понять, что ребёнка не жалуют в школе, можно — есть несколько признаков.

О чем может говорить ненависть ребенка к школе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Детский психолог Екатерина Маденко объяснила, что родителям стоит насторожиться, если их ребёнок часто раздражается при мысли или разговоре о школе, устраивает истерики или высказывает откровенную ненависть. Также звоночком может быть то, что чадо частенько просит деньги на постоянные угощения друзей.

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«Тревожные сигналы — жалобы на затянувшийся конфликт с одним из одноклассников, пропажа личных вещей и порча имущества. Неожиданно появившаяся замкнутость при стабильной семейной обстановке также может быть признаком, что ребёнок подвергается буллингу в школе», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Так что, если появились подозрения, что сына или дочь травят в школе, можно лично посетить учебное заведение и понаблюдать за тем, как к нему относятся одноклассники.

«Риск буллинга высок, если при появлении ребёнка в классе все замолкают, а попытки общения заканчиваются раздражением. Также тревожный сигнал, если ребёнок часто остаётся один в коллективе, его не включают в активности и общение. А он сам может оправдываться: "Мне одному интересней", "Сам не хочу", "Люблю быть один"», — отметила врач.

Ещё один признак — ребёнок долго собирает вещи после уроков, как будто выжидая, когда все уйдут.

Игнорировать признаки нельзя, даже если ваше чадо всячески отнекивается. Необходимо поговорить об этом с классным руководителем или с администрацией школы.

«Важно показать готовность содействия "со стороны семьи" и подчеркнуть важность работы "со стороны школы". Есть специальные инструкции и пособия с информацией, как действовать педагогическому составу в случае буллинга», — заключила Маденко.

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