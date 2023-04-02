Офтальмолог объяснила, чем челка опасна для детей

Офтальмолог Киселе: длинная чёлка ухудшает зрение у детей до семи лет . Чёлка задаёт стиль всей причёске, но в некоторых случаях вредит здоровью. Речь идёт о плотных локонах, спадающих на глаза или только на один глаз. Опасность не только в том, что длинные волосы частично перекрывают обзор и можно ненароком впечататься в столб на улице. Детям такая причёска портит зрение, приводит к синдрому «ленивого глаза».

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Как чёлка влияет на глаза

Сама по себе чёлка — нормальный элемент причёски, ничего опасного в нём нет. Риски появляются только в том случае, если волосы сильно отрастают и начинают падать на глаза. Особенно навредить чёлка может детям до семи лет.

«В этом возрасте органы зрения только формируются, поэтому не стоит мешать глазам полноценно воспринимать изображение и свет. В противном случае может развиться амблиопия, или "ленивый глаз"», — объяснила порталу Life.ru врач-офтальмолог Анастасия Киселе.

Синдром ленивого глаза — ухудшение зрение, связанное с неравномерной нагрузкой в период развития зрения. То есть волосы закрывают один глаз, и он бездействует. Всю входящую информацию приходится принимать одному глазу, который на такое не рассчитан.

Как чёлка портит детям осанку

Ещё плотная длинная чёлка нарушает осанку и кровообращение в шейном отделе позвоночника, предупредила офтальмолог. Это происходит из-за того, что ребёнку приходится держать голову в неправильном положении. У взрослых такой проблемы нет.