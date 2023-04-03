Психологи выявили новые закономерности развития детей с аутизмом

Психологи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили особенности понимания речи у младших школьников с расстройствами аутистического спектра (РАС). В результате было установлено, что несогласованность развития – более общая черта аутизма, чем предполагалось ранее, отмечается в опубликованном в журнале «Клиническая и специальная психология» исследовании.

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По словам специалистов, основные исследования речи детей с РАС направлены на ее экспрессивную сторону, собственно разговорное развитие. При этом представители МГППУ фокусировались на изучении импрессивной части речи, то есть ее понимании.

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«Мы применяли три методики. Первая – план диагностического обследования при аутизме (ADOS) для оценки профиля аутистических проявлений и их тяжести. Вторая – КОРАБЛИК, она позволяет оценить речевые навыки на всех уровнях языка. Третья – тестирование на интеллект», – пояснила старший научный сотрудник научной лаборатории ФРЦ МГППУ Дарья Переверзева.

Согласно результатам исследования, дети младшего школьного возраста с РАС отличаются неравномерным развитием понимания речи, а спектр нарушений может быть очень широк – от полного мутизма (неспособность использовать речь – прим. ред.) до опережающего развития.

Ранее было неоднократно доказано, что при аутизме наблюдается и неравномерность интеллектуального развития. Некоторые способности оказываются значительно ниже нормы, а другие существенно ее превосходят. Похожие результаты показало и изучение зрительного восприятия.

«Результаты представленной работы указывают на то, что несогласованность развития, по всей видимости, является более общей чертой аутизма, чем предполагалось ранее, и во многом может определять парадоксальность клинической картины синдрома», – отметила Переверзева.

Отмечается, что степень неравномерности развития импрессивной речи была связана с тяжестью аутизма и совершенно не зависела от уровня интеллекта. Чем тяжелее аутизм, тем сильнее проявляется неоднородность результатов по различным языковым уровням.

В будущем исследователи попытаются лучше понять закономерности развития при аутизме и сформировать методики коррекции и диагностики нарушений.