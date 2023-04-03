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52 минуты назад

Родителей хотят привлечь к контролю за школьным питанием

Мир новостей

Комитет уже направил соответствующие рекомендации в Кабинет министров РФ, ряд ведомств и региональным властям. Председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что депутаты выступают за максимальное расширение возможностей участия родителей в этой работе. Родителей предлагается привлечь к контролю на всех стадиях процесса — «от производства до стола», включая проверки цехов, где готовятся блюда.

Родителей хотят привлечь к контролю за школьным питанием
Фото: Мир новостейМир новостей

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения, ведомство уже осуществляет «непрерывный» мониторинг качества питания в школах. Причем контролируются не только организация процесса и его качество, но и ценообразование. В министерстве также подчеркнули, что родители привлекаются к оценке соответствия блюд утвержденному меню и соблюдению графика питания. При этом пообещали детально изучить предложения думского комитета.

По мнению главы Центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, проверки должны осуществлять профессионалы, а для родителей визит на производство, скорее всего, будет просто экскурсией. Она считает, что необходимо создать сайт, где родители смогут задавать вопросы, а соответствующие органы на них реагировать и проверять.

Дети,Ольга Леткова,Ольга Казакова,Минпросвещения России,
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