Родителей хотят привлечь к контролю за школьным питанием

Комитет уже направил соответствующие рекомендации в Кабинет министров РФ, ряд ведомств и региональным властям. Председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что депутаты выступают за максимальное расширение возможностей участия родителей в этой работе. Родителей предлагается привлечь к контролю на всех стадиях процесса — «от производства до стола», включая проверки цехов, где готовятся блюда.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения, ведомство уже осуществляет «непрерывный» мониторинг качества питания в школах. Причем контролируются не только организация процесса и его качество, но и ценообразование. В министерстве также подчеркнули, что родители привлекаются к оценке соответствия блюд утвержденному меню и соблюдению графика питания. При этом пообещали детально изучить предложения думского комитета.
По мнению главы Центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, проверки должны осуществлять профессионалы, а для родителей визит на производство, скорее всего, будет просто экскурсией. Она считает, что необходимо создать сайт, где родители смогут задавать вопросы, а соответствующие органы на них реагировать и проверять.