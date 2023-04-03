Детская одежда на теплое время года: что выбрать

Весна прекрасна своим сладостным ожиданием лета! Первый месяц весны, в котором, как обычно, происходила борьба зимы за свои права, позади. Светит солнце (пускай и не всегда), за окном стабильный «плюс», а это может означать только одно – пришло время задуматься о тёплом, то есть, лёгком и почти что летнем гардеробе для наших маленьких модников. Что выбрать и где купить? В этой статье мы поделимся нашими главными советами о том, как составить идеальный весенний гардероб для ваших детей, и идеями, что, собственно, купить.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Помните, что детям, в первую очередь, должно быть удобно в одежде, – ведь теперь они всё больше времени будут проводить на улице.

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Итак, вот несколько основных рекомендаций по одежде, которые помогут вашим детям выглядеть круто и модно.

Выбирайте лёгкие ткани

Когда дело доходит до детской одежды для тёплого времени года, решающее значение имеют лёгкие ткани. Хлопок и лён – идеальный выбор, так как они пропускают воздух и не приведут к перегреву ребенка в тёплую погоду. Избегайте синтетических тканей, таких как полиэстер, так как они могут быть довольно «горячими» и попросту прилипать к телу ребёнка.

Выбирайте яркие цвета и принты

Середина весны – идеальное время для экспериментов со смелыми цветами и забавными узорами, ведь мы так устали от постоянной зимней темноты и холода. В любом детском магазине есть невероятно много вариантов на выбор – от ярких футболок, платьев и спортивных костюмов до купальников и плавательных шорт с принтом.

Коллаборация художника и одёжного бренда – это всегда круто и интересно. В контексте детской одежды – это к тому же точно будет ярко! Эти трикотажные джоггеры и свитшот с ярким набивным принтом – из коллекции абстрактной художницы Маши Сомик и бренда Sela.

Выбирайте правильную обувь

Важно правильно подобрать обувь для любого времени года вообще и для переменчивой весны в частности. Сандалии и шлепанцы – ещё рано, а вот кеды, мокасины, кроссовки, туфли – всегда хороший выбор, так как их легко надевать и снимать, и в них не будет слишком жарко.

Детские демисезонные ботинки на липучках влагоотталкивающие – это удобно по всем «фронтам». В дождь – благодаря водонепроницаемому материалу. Для самостоятельного надевания – благодаря липучкам. Для неугомонной беготни – благодаря эластичной подошве из лёгкого прочного износостойкого полимера.

Дополняйте аксессуарами

Не забудьте об аксессуарах! Они действительно могут помочь собрать наряд воедино. Будь то кепка (а то зимние шапки уже пора убрать в дальний ящик), солнцезащитные очки, сумочка/рюкза/поясная сумка или даже «джибитсы», если у вас уже совсем жарко, и ребёнок бегает в «кроксах».

Давайте начнём с джибитсов, если вдруг вы ещё не знаете, что точно опустошит ваш кошелёк! Эти «клёпки» на «кроксы» сводят с ума не только детей, но и взрослых – просто поверьте на слово. Если вы забьёте слово «джибитс» на любом известном маркете, вам откроется целый мир в бездну ярких или нейтральных, по мотивам мультфильмов или с лицами ваших любимых актёров/модельеров, с чашками фраппе или бокалом вина, с камнями или едой, с любимыми видами спорта или транспорта креативных украшений для обуви.

Чтобы не искать отдельно поясную сумку, рюкзак или сумку-шоппер, удобно сразу купить комплект. В этом наборе 4-в-1 всё самое необходимое: школьный рюкзак, сумка-шоппер, поясная сумка и пенал. Детский портфель для школьника достаточно вместительный, в сумке-шоппере удобно носить спортивную форму, ходить в магазин или по торговым центрам, поясную сумку можно носить как на поясе, так и через плечо, и она подойдёт для хранения телефона, документов, ключей от квартиры, наушников и другой мелочи. Ну а про пользу пенала, который идеально вписывается в этот комплект, мы вам напоминать не будем.

Не забудьте про лёгкий плащ

Плащ – всему голова! Во-первых, плащ подойдёт хоть к платью, хоть к строгому костюму, хоть к «уличной драной» одежде. Во-вторых, этот тот самый идеальный вариант верхней лёгкой одежды, когда без неё ещё не выйти, а во многих куртках с подкладками уже жарко.

Приготовьтесь ко сну

Весенний гардероб ребёнка был бы неполным без соответствующей ночной одежды. Некоторым детям становится жарко во время сна; если ваш ребёнок один из них, то идеально подойдёт лёгкая хлопчатобумажная пижама. Комбинезон отлично подойдёт для совсем малышей!

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