Травматолог рассказала, как научить детей правильно падать с самоката

Когда ваш ребенок начинает кататься на самокате, необходимо научить его правильно группироваться при падении. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала детский травматолог-ортопед Елена Плигина.

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«Перед тем, как разрешить ребенку кататься на улице, необходимо отточить с ним правила группировки на случай падения. Для безопасного приземления необходимо согнуть локти и колени, локти при этом должны быть прижаты к туловищу», – объяснила специалист.

Врач подчеркнула, что правильная группировка поможет избежать переломов при падении.

По словам медика, также важно научить ребенка правильно тормозить. Для этого нужно использовать только тормоз, предусмотренный конструкцией самоката. Попытки тормозить ногами могут привести к травматичным падениям.

Кроме того, ребенок должен уметь управлять рулем и уклоняться от препятствий. При этом необходимо обзавестись защитной экипировкой – налокотниками, наколенниками, шлемом и перчатками без пальцев.

«Рекомендуется покупать ребенку самокат только после того, как малыш хорошо научится ходить, лучше всего купить трехколесный самокат ребенку в возрасте старше 2 лет. На двухколесный самокат можно пересаживаться с 4-5 лет», – добавила травматолог.