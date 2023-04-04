Как уберечь детей от отравления лекарствами

Считается, что чаще всего смертельное отравление у детей в возрасте 5 лет и младше вызывают такие лекарства, как опиоиды. Поэтому за малышами нужно постоянно следить.

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Маленькие дети любят из любопытства класть себе что-нибудь в рот. Таким образом они познают окружающий мир. Но это становится опасным, если ребёнок попробует или проглотит лекарство.

Прежде всего, храните все лекарства в шкафу или на высокой полке, чтобы дети не могли туда залезть. Препараты должны храниться в контейнерах с крышками, которые безопасны для детей.

Если у вас дома есть препараты, отпускаемые по рецепту, обезболивающие, лекарства от СДВГ, то рассмотрите вариант их хранения в запертом ящике.

Следите за тем, сколько таблеток находится в тюбике или коробке, и запишите дату начала приёма препарата. Так вы узнаете, не пропало ли у вас что-либо.

Когда будете давать ребёнку лекарство, наклоняйтесь над столом, чтобы случайно ничего не разлить.

Смертельными для малыша, даже если он проглотит всего одну таблетку, могут быть опиоиды, некоторые лекарства от давления, от сахарного диабета.