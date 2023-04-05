Педиатр рассказал о пользе супа для маленьких детей

— Безусловно, присутствие в рационе человека, а в особенности ребенка, супов крайне важно. Если даже в семье не приняты первые блюда, детям младшего возраста все же стоит предлагать их как минимум 2-3 раза в неделю с целью формирования здорового пищевого поведения, — пояснил специалист.