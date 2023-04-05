Чебурашка стал амбассадором детских липосомальных витаминов "Чебавитки"

Приключения и добрые дела Чебурашки продолжаются. Любимый всеми поколениями герой стал амбассадором детского липосомального витамина D «Чебавитки» by SmartLife.

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Чебурашка был выбран для этой миссии не случайно. Солнечный и добрый персонаж показывает маленьким и взрослым своим примером, как важно уметь прощать, хорошо относиться к окружающему миру, быть внимательным, щедрым и отзывчивым. Ведь именно добрые поступки делают людей счастливее.

Как известно, больше всего витамина D вырабатывается в коже человека под действием ультрафиолетовых лучей солнечного света. Поэтому этот витамин называют «витамином солнца».

Пресс-служба

Солнечный Чебурашка стал лицом уникального продукта, способного быстро устранить дефицит витамина D у детей, необходимого для их полноценного развития. По словам медицинского директора компании SmartLife, врача-терапевта, нутрициолога Дарьи Клянчиной, «витамин солнца» необходим детям, ведь он стимулирует иммунную и поддерживает нервную системы, нормализует работу сердца, ускоряет заживление ран, борется с развитием кариеса и способствует росту.

Дарья Клянчина поделилась экспертным мнением о причинах нехватки витамина D и необходимости его регулярного пополнения извне:

«Статистика показывает, что в среднем у 80% россиян выявлен дефицит витамина D. Преимущественно витамин D вырабатывается, благодаря солнечному свету. К сожалению, наша страна известна нехваткой солнечных дней, и даже летом солнца недостаточно для выработки и накопления нормы витамина D. Дефицит витамина связан еще и с недостаточным потреблением его из пищи. Поэтому так необходимо дополнительно принимать витамин D посредством биологически активных добавок».

И здесь на помощь приходит Чебурашка с новым витамином «Чебавитки» by SmartLife – вкусным и натуральным детским продуктом с экологически чистой, легкоусвояемой липосомальной формулой, самой естественной и дружелюбной для организма. В каждой упаковке содержится 100 порций витамина D и сюрприз для ребенка – коллекционная наклейка с любимым героем – солнечным Чебурашкой.

Пресс-служба

Справка:

Липосомальная форма витаминов – самая современная и технологичная форма. Усвояемость витаминов в липосомальной форме составляет 98%. Что такое липосомальная технология? Липосома биосовместима с клетками организма благодаря сходству по строению с её мембраной. Фосфолипид липосомы «сливается» с оболочкой клетки и выпускает активный компонент в клетку, доставляя максимальное количество активного вещества в организм.