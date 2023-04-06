Врач назвал ограничения для просмотра мультфильмов детьми

При просмотре мультфильмов детьми существует ряд ограничений, о которых важно знать родителям, так как, если их не соблюдать, это окажет негативное воздействие на ребенка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов.

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Как смотреть мультики

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Главное правило, по словам специалиста, заключается в том, что просмотр мультфильмов ребенком должен происходить под контролем родителей.

«Прежде чем включать мультфильм ребенку, родители должны ознакомиться с сюжетом. Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены», — обратил внимание педиатр.

В комнате должно быть нормальное освещение: не слишком светло, но и не слишком темно, предупредил Османов. Кроме того, родители должны следить за тем, чтобы ребенок не смотрел телевизор сбоку.

«Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше 3 метров, а при просмотре на планшете — не менее 40 сантиметров. Посадка должна быть удобная. Лежа, согнувшись в неудобных позах, просмотр не рекомендуется», — поделился врач.

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что во время просмотра мультфильмов ребенку не стоит употреблять пищу. Если же малыш смотрит долгий фильм, с ним необходимо делать физкультминутки или гимнастику для глаз.

Противопоказания

Временные ограничения

По словам врача, существуют требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к организации телепросмотра для детей, которые полностью его запрещают младенцем и детям в раннем возрасте. В дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) детям рекомендуется отводить на мультики до 30 минут в день. В младшем дошкольном (с 7 до 10 лет) — 30-50 минут. С 11 до 18 лет допустимы 1-3 часа в день.

Почему важно соблюдать ограничения

Существует Международное медицинское исследование, в рамках которого детям дошкольного возраста дали возможность смотреть мультфильмы в течение трех часов, рассказал Османов. Исследователи наблюдали, как изменяется поведение в результате просмотра мультфильмов. Большинство детей ни разу не выходили из комнаты, не отвлекались, не проявляли интерес к окружающей обстановке.

«После трех часов в поведении детей была выявлена закономерность — ребенок начинал вести себя как персонаж из мультфильма, кричал или плакал, проявлял двигательное беспокойство, воображал себя героем мультфильма. Ребенок считал, что такое поведение правильно и что так и должно быть. Он не мог увидеть границу между реальностью и вымыслом», — сообщил педиатр.

Таким образом, эксперимент показывает, что дети, подвергаясь воздействию мультфильмов, пытаются проецировать аналогичное мультипликационным героям поведение, отметил собеседник «Ленты.ру». В том числе и агрессивное — драки, жесты, мимику и даже сквернословие. В результате длительного просмотра ребенок теряет социальное взаимодействие, его внимание сосредотачивается только на мультфильме.

«Это становится серьезной зависимостью, отчетливо проявляются признаки негативного эмоционального и физического влияния мультфильмов (нарушение памяти и внимания, снижение интереса к познавательной деятельности, снижается или значительно повышается двигательная активность, появляются страх, агрессия, сквернословие, искажение ценностей и прочее)», — сказал врач.