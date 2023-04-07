Как школьникам сохранить психологическое здоровье

Школьники находятся в водовороте большого количества событий: уроки, дополнительные занятия, общение с друзьями, прогулки, спорт.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Все они могут вызывать как положительные, так и негативные эмоции.

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвара Лаврентьева дала пять советов, как сохранить свое ментальное здоровье и не подвергаться «эмоциональным аттракционам».

Совет № 1. Заботиться о своем физическом здоровье и состоянии

Даже Маленькому принцу было известно: «Есть такое твердое правило... Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу приведи в порядок свою планету, иначе она вся зарастет баобабами...» Да-да, все верно. Прежде чем говорить о ментальном здоровье, важно убедиться, что в плане физического самочувствия все в порядке. Особенно это важно для детей и подростков, чье физическое развитие продолжается. И чтобы во внутреннем мире не выросли условные «баобабы», школьники должны соблюдать режим дня. То есть ложиться примерно в одно и то же время, спать достаточное количество часов, не пропускать приемы пищи из-за важных и неотложных дел и так далее. Если недосып и усталость накапливаются, гораздо сложнее ощущать и психологический комфорт.

Совет № 2. Говорить себе слова поддержки

Часто мы забываем, как важно говорить самому себе поддерживающие слова, и внутренний голос критики начинает звучать сильнее. Обычно голос сомнений и неуверенности в себе, который психологи называют «внутренним критиком» препятствует достижению целей и развитию. Именно для этого придуман прием «Лавочка для критика». Можно предложить школьникам нарисовать лавочку и повесить картинку на видном месте. Для укрепления ментального здоровья важно периодически отправлять внутренний голос, выражающий сомнения, на воображаемую «лавочку», чтобы он там отдохнул и не мешал выполнению дел. А еще очень полезно хотя бы раз в неделю задавать себе вопрос: «Почему на этой неделе я молодец?»

Совет № 3. Вести дневник благодарности

Чтобы замечать небольшие радости каждый день, уметь видеть позитив, необходимо этот навык воспитывать и культивировать в себе. Психологи доказали: чтобы испытывать чувство счастья, его нужно в себе поддерживать, обращая свое внимание на разные приятные мелочи каждый день. А чтобы собрать всю палитру положительных впечатлений воедино, школьникам будет полезно пользоваться дневником благодарности. Его можно вести на бумаге или в гаджете, любым удобным образом. Важно регулярно, хотя бы два-три раза в неделю делать заметки в дневнике, отвечая на вопрос: «Кому или чему вы сегодня благодарны и почему?» Такие записи не займут много времени, а накопительный эффект поможет поддерживать внутреннее чувство душевного комфорта.

Совет № 4. Отмечать свои сильные стороны личности

Психологи говорят, что существуют 24 сильные стороны личности (или характера). Это такие личностные качества, которые помогают нам решать определенные задачи лучше остальных. К сильным сторонам личности относят, например, креативность, любознательность, критическое мышление, любовь к учению, упорство, честность, энергичность, доброту. Список достаточно обширен, а поскольку сильные стороны универсальны, то есть в той или иной мере проявляются у каждого человека, дети и подростки точно найдут в перечне те, что есть у них. Школьникам важно учиться отмечать в себе эти стороны, чтобы опираться на них в своей жизни и укреплять ментальное здоровье.

Поможет техника отмечания сильных сторон, которая состоит из нескольких шагов. Во-первых, нужно увидеть в своих поведении и действиях одну или несколько сильных сторон и назвать их. Во-вторых, описать, как она или они проявляются. И, в-третьих, нужно назвать позитивные последствия того, что эти сильные стороны проявились. Эти последствия могут быть важны как для самого человека, так и для окружающих его людей.

Конечно, на первых порах школьнику самому будет сложно видеть в себе свои сильные черты, здесь нужна направляющая помощь педагогов и родителей. Но отмечание сильных сторон — довольно мощный инструмент, который поддерживает чувство гордости за достижения и уверенность в себе, а значит, и ментальное здоровье школьника.

Совет № 5. Использовать силу сообщества

Есть множество техник, с помощью которых можно помочь самому себе и укрепить собственное ментальное здоровье. Но не менее важно делиться своими переживаниями и чувствами, особенно в те моменты, когда их очень много и не очень понятно, что с этим делать. Школьникам важно напоминать о ресурсах помощи и поддержки, которые всегда у них есть: доверительный разговор с родителями и другими близкими, классным руководителем и школьным психологом, анонимный чат «мырядом.онлайн». Все вместе эти люди создают то, что называется силой сообщества.

Человек ощущает себя психологически благополучным в том случае, если вокруг него есть сообщество людей, разделяющих его ценности и интересы. Как говорится в одной известной притче, переломить одну тростинку или соломинку легко. Но гораздо сложнее это сделать, если соломинки или тростинки собраны вместе.