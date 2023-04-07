Как понять, что репетитор не подходит вашему ребенку

Примерно треть учеников средней школы пользуются услугами репетиторов, а ближе к окончанию школы уже больше половины начинает активно искать репетитора, чтобы удачно сдать экзамены. Однако репетитор, даже тот, которого вам посоветовали хорошие друзья, не всегда даст хороший результат. Мы собрали свой топ признаков, что репетитора стоит сменить.

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Ребенок все еще не ориентируется в предмете

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Если школьных знаний не хватает, на помощь приходит профессиональный репетитор, у которого в большинстве случаев есть своя программа обучения, отличающаяся от школьной. В этом, собственно, и суть дополнительных занятий — посмотреть на предмет с другой стороны и лучше его понять. Но бывает так, что репетитор ленится создавать свою программу и не спешит находить индивидуальный подход к ученикам. В этом случае ни о каком прогрессе не может быть и речи. Родителям стоит обратить внимание на этот момент.

Ребенок закатывает истерики перед приходом репетитора

Конечно, дополнительные занятия, особенно по нелюбимому предмету — занятие малоприятное для ребенка. Но при этом не должно быть никаких крайностей. Занятия не должны приносить сильный негатив, так как это, в первую очередь, вредно для психики, а уже во вторую — при таком настрое материал точно запоминаться не будет. Если ребенок слишком негативно реагирует на приход репетитора, скажите преподавателю, что вы хотите поприсутствовать на занятии. Посмотрите сами, что происходит на занятии, возможно, репетитор проводит занятия слишком агрессивно для возраста вашего ребенка.

Репетитор отказывается учитывать специфику экзаменов