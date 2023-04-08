Петров, Васечкин и удивительная бабушка: 5 книг для детей

По выходным сотрудники московских читален рассказывают о книгах, позволяющих с головой окунуться в приключения. Надежда Боброва из библиотеки № 81 советует произведения Владимира Аленикова, Наты Хаммер и других авторов.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Зайкины уроки»

Родителям, которые хотят провести время с малышами не только интересно, но и с пользой, советую обратить внимание на серию из пяти обучающих книг «Зайкины уроки». Их объединяет главный герой — милый Зайка. С его помощью малыши познакомятся с явлениями природы, цветами и формами предметов, научатся считать, поймут, как важно помогать друг другу и быть вежливыми.

Мне нравится, что тексты набраны крупным шрифтом, поэтому их можно давать ребятам, которые только начинают читать. Кроме того, в конце каждой книги даны разные задания — например, сделать книжку-малышку по инструкции.

Ребятам постарше

«Приключения Петрова и Васечкина» Владимира Аленикова

Книгу о двух неразлучных друзьях Васе Петрове и Пете Васечкине, созданную советским и российским писателем и кинорежиссером Владимиром Алениковым, несомненно, знают и любят многие родители. Я считаю, что с этими героями, постоянно попадающими в очень смешные истории, просто необходимо познакомить и подрастающее поколение.

Васечкин — балагур и генератор идей, Петров — скромный и застенчивый. Ребята очень разные, но вместе с тем они очень похожи — прежде всего тягой к приключениям. В книге невероятно много юмора, она читается на одном дыхании. А еще обязательно посмотрите фильмы про Петрова и Васечкина, снятые в 1983 и 1984 годах: режиссером и сценаристом обеих двухсерийных картин выступил автор книг.

«Детективное агентство “Соседи”, или Игра Мориарти» Ани Доброчасовой

Аня Доброчасова не только создает увлекательные истории, но и сама рисует для своих книг прекрасные акварельные иллюстрации. Талантливый человек талантлив во всем! Убедитесь в этом, познакомившись с книгой «Детективное агентство “Соседи”, или Игра Мориарти».

Она очень понравится ребятам, которые предпочитают в сюжетах тайны, загадки и расследования. Главные герои — Лешка, Динка, Макс и Вовка — открывают свое собственное детективное агентство. Сначала им помогают взрослые, которые потом сами становятся клиентами юных детективов. Так, ребятам приходится столкнуться с загадочным Мориарти, который, возможно, украл ценную скрипку.

Подросткам

«Я хочу в школу» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак

Главные герои этой повести хотят в школу даже в каникулы и не жалуются на нагрузки. И не потому, что в школе можно пообщаться с друзьями, а потому, что там можно получать знания. В чем же секрет? В том, что это не простая школа. Здесь нет ни классов, ни стандартной системы оценок, ни домашних заданий. Ребята, объединившись в группы по интересам, работают над проектами.

Как гром среди ясного неба приходит новость: чудесную школу закрывают, и ее ученикам придется разойтись по другим — самым обычным. Постепенно они понимают: интересно может быть в любой школе, главное — твое отношение к учебе.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак очень реалистично показали героев, в них читатели узнают и себя, и окружающих. Некоторые персонажи раскрываются с неожиданных сторон: например, самая строгая учительница оказывается на поверку милой и любящей бабушкой.

«Шанс на счастье» Наты Хаммер

Алевтина Соколова, 73-летняя пенсионерка, открывает для себя интернет, и после этого ее жизнь круто меняется. Оказывается, можно столько всего узнать не выходя из дома! Книга показывает, что бодрость духа и открытость новому позволяют многое преодолеть, и неважно, сколько человеку лет. Узнавать себя и жить по-настоящему насыщенной жизнью никогда не поздно.

Современная российская писательница Ната Хаммер создала удивительно живой образ героини. Легко понять, почему внуки так хотят брать с прекрасной Алевтины пример и быть с ней на одной волне. Книга написана легким языком, а добрая ирония превратит чтение в самое настоящее удовольствие.