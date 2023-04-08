Как накопить ребенку на безбедную взрослую жизнь

Создать для отпрыска подушку финансовой безопасности можно при помощи банковского вклада, но лучше, советуют эксперты, воспользоваться преимуществами индивидуальных инвестиционных счетов, которые гарантируют налоговый вычет и плюс проценты от удачных вложений в акции. «Парламентская газета» выясняла способы приумножения средств, которые могут помочь родителям сколотить капитал для подрастающего поколения.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Экономить деньги для ребенка, чтоб, достигнув совершеннолетия, тот мог бы рачительно распорядиться себе во благо скопленными за долгие годы папой и мамой средствами, профессиональные финансовые советчики рекомендуют с момента его рождения. И такая логика родительского поведения вполне уместна, соглашается председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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«Но если говорить о личном опыте, то я занимался тем, что стимулировал детей много учиться, приобретать знания, причем в хороших, лучших вузах страны. Таким образом, формируется багаж, который позволяет при выходе на работу в том числе неплохо зарабатывать. Поэтому я бы посоветовал вкладывать деньги в образование ребенка, в развитие навыков, здоровья», — отметил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Тем не менее, глава комитета с пониманием относится к тем, кто хочет обеспечить старость своему чаду, благо, финансовых инструментов сегодня хватает, чтобы удовлетворить подобную затею.

«Можно, например, создать подушку безопасности ребенку, разместив деньги в банке, можно прописать в договоре переуступку ваших средств, накопленных в негосударственном пенсионном фонде, ребенку при достижении определенного возраста. Есть масса финансовых документов, которыми могут воспользоваться дети, достигнув определенного возраста», — уточнил Аксаков.

И не следует рисовать процесс накопления мрачными красками, он вовсе не означает тотальную экономию и жизнь впроголодь, а предполагает лишь рациональное расходование денег, успокаивает финансовый эксперт Михаил Беляев.

«Доказано экспериментально и теоретически, что 10 процентов доходов можно смело направлять в сбережения без заметного ущерба для текущего потребления. Потому что эти 10 процентов размазываются, и человек сам не замечает, куда они расходуются», — пояснил эксперт «Парламентской газете».