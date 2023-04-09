Диета, которая повышает уровень агрессии у девочек

Ученые из Тегеранского университета медицинских наук установили, что «западная» диета повышает уровень агрессии у девочек-подростков. Исследование было опубликовано в журнале Brain and Behavior.

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«Агрессия как проблема психического здоровья резко возросла в последние годы. Причем проблема женской агрессии стоит острее. Наше исследование приводит доказательства того, что уровень агрессии напрямую зависит от питания», – отметили ученые.

В исследовании приняли участие 670 девочек 12-18 лет, которые не принимали лекарства и БАДы. Все добровольцы заполнили опросник о своих пищевых привычках, а также прошли анкетирование для оценки агрессии. Ученые также оценили вес, рост и параметры участниц.

В ходе анализа ответов ученые выделили три варианта питания: «западная» диета, здоровое питание и питанием фаст-фудом. С высоким уровнем агрессии была связана только первый. Такая диета, как правило, содержит большое количество красного мяса, бутилированные соки с высоким содержанием сахара, сладости, а также джанк-фуд.