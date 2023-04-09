$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Ученые назвали диету, которая повышает уровень агрессии у девочек

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Тегеранского университета медицинских наук установили, что «западная» диета повышает уровень агрессии у девочек-подростков. Исследование было опубликовано в журнале Brain and Behavior.

Диета, которая повышает уровень агрессии у девочек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Агрессия как проблема психического здоровья резко возросла в последние годы. Причем проблема женской агрессии стоит острее. Наше исследование приводит доказательства того, что уровень агрессии напрямую зависит от питания», – отметили ученые.

В исследовании приняли участие 670 девочек 12-18 лет, которые не принимали лекарства и БАДы. Все добровольцы заполнили опросник о своих пищевых привычках, а также прошли анкетирование для оценки агрессии. Ученые также оценили вес, рост и параметры участниц.

В ходе анализа ответов ученые выделили три варианта питания: «западная» диета, здоровое питание и питанием фаст-фудом. С высоким уровнем агрессии была связана только первый. Такая диета, как правило, содержит большое количество красного мяса, бутилированные соки с высоким содержанием сахара, сладости, а также джанк-фуд.

Ученые не могут на основе полученных данных точно ответить, почему именно эта диета влияет на уровень агрессии. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дальнейшие исследования.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий