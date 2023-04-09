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2 часа назад

Педиатр развеяла миф о пользе обтирания детей водкой

РИА "ФедералПресс"

Обтирание детей водкой при повышенной температуре может быть опасно, заявила педиатр Ольга Татаркина.

Педиатр развеяла миф о пользе обтирания детей водкой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Категорически противопоказано обтирать ребенка холодной водой, уксусной кислотой, спиртом или водкой», – отмечает врач.

Дело в том, что такие жидкости быстро испаряются с кожи и слишком резко понижают температуру тела. Из-за этого снижается поверхностный кровоток и уменьшается теплоотдача.

К тому же это может привести к кожному дерматиту или вызвать токсическое воздействие на организм ребенка.

Также при болезни у детей есть два варианта озноба, отмечает Татаркина. Первый – розовый, когда ребенок ведет себя как обычно, а второй – бледный, когда ребенок становится вялым, у него холодеют стопы и ладони. А обтирание алкоголесодержащими напитками может перевести «розовую» стадию в «бледную», передает «Мослента».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что педиатр назвала самые опасные игрушки для детей.

Дети,
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