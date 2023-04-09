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3 часа назад

Известная телеведущая дала совет кричащим на своих детей взрослым

Мослента

Совет кричащим на своих детей взрослым дала в рамках интервью для «Газеты.ру» известная спортсменка, теле- и радиоведущая Юлия Бордовских. Она призвала родителей отказаться от повышенных тонов при общении с наследниками.

Телеведущая дала совет кричащим на своих детей взрослым
Фото: МослентаМослента

В российских семьях сложился стереотип, что добиваться всего нужно криками. К подобному люди привыкают с детства, поэтому переносят «традицию» и на своих детей, заметила Бордовских.

Телеведущая много лет прожила в США, где наблюдала за совершенно другими принципами общения взрослых с детьми и поняла, что они работают лучше.

«Поверьте, низкий, спокойный, но требовательный голос намного эффективнее, чем крик. Когда родители говорят тихо, внимание детей к ним автоматически повышается, они пытаются прислушаться. А если постоянно повышать голос, дети со временем перестают слышать вас вообще», — поделилась Бордовских.

Знаменитость посоветовала родителям не забывать напоминать детям любого возраста о своей любви к ним, прививая наследникам тем самым привычку не скрывать своих чувств.

«Делитесь с ними любыми эмоциями — когда вы счастливы или, наоборот, расстроены. Спрашивайте, что им нравится, чем им запомнился прошедший день и так далее», — призвала она.

Дети,Юлия Бордовских,
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